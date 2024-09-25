Украина будет жить с отключениями света даже после войны: прогноз

Украине понадобится минимум год для восстановления энергетической генерации после российских обстрелов. И это - при условии прекращения боевых действий, высказался в интервью Главреду руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип.
Прокип не согласен со сценарием, при котором Украина будет жить с отключениями четыре года.
"Если, скажем, прекращаются боевые действия и обстрелы, то при хороших темпах восстановления, уже через год мы об этом забудем. Нужен год активной работы для того, чтобы восстановить генерацию от того состояния, которое есть сейчас", — объяснил он.видео дня
Но речь идет не только о восстановлении поврежденных обстрелами объектов.
"Это и ремонты, и строительство новой генерации. Здесь нужно оценивать ситуацию отдельно по каждому из объектов и учитывать то, поддается ли он восстановлению, и сколько это может стоить", — добавил эксперт.
Кто такой Андриан Прокип
Андриан Прокип - руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего.
Доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США), занимается проблемами энергетической политики и энергетической безопасности.
Постоянно публикует авторские тексты в Украине, Европе и США, отслеживая изменения в энергетическом секторе Украины и общие изменения в стране, оценивая энергетическую политику, анализируя европейские энергетические рынки, влияние санкций на энергетический сектор России, перспективы изменений в энергосекторе Европы и мира. Автор и соавтор нескольких монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом, в том числе и в США.
Отключения света - прогнозы на зиму
Ранее в правительстве утверждали, что Украина может пройти зимний период почти без отключений электроэнергии. Графики отключений света могут быть применены лишь в дни, когда температура воздуха опустится ниже -10 градусов по Цельсию.
Основаниями для таких прогнозов называют якобы высокий уровень защиты энергообъектов, введение в действие дополнительных мощностей и увеличение импорта.
Хотя в докладе ООН говорится, что в зимний период миллионы украинцев могут остаться без тепла, отключения света будут длиться от 4 до 18 часов в день.
Если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления, считает глава ЦПД при СНБО Андрей Ковальчук.
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