При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

В некоторых регионах, районах могут быть проблемы с теплом зимой. И это может быть где угодно, считает эксперт.

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Украина способна восстановить энергетику за год в случае прекращения огня - Андриан Прокип / Коллаж Главред

Россияне вполне реально рассматривают сценарий атаки на атомную генерацию, чтобы заставить украинцев принять условия РФ в войне. Эти удары могут стать новым испытанием для украинской энергетики, особенно накануне начала отопительного сезона.

В интервью Главреду руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал, имеет ли Украина возможность защититься от ударов РФ, при каких условиях и температурах в Украине можно будет избежать длительных отключений электроэнергии, и как долго украинцам придется жить с отключениями в случае завершения войны.

В Евросоюзе заявили о выделении дополнительно €160 миллионов на подготовку энергосистемы Украины к зиме, из которых 100 должны направить на восстановление и ремонты. Хватит ли этих средств для того, чтобы привести систему в более-менее рабочее состояние накануне зимы?

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Возможно, 100 миллионов чисто на восстановление, по очень скромным оценкам, хватило бы. Но здесь возникает другой вопрос. О выделении средств объявили, грубо говоря, в середине сентября. Отопительный сезон начинается в середине октября. Реально ли до конца года провести эти ремонты? У меня есть определенные сомнения. Да, это очень хорошая инициатива, но с ней немного опоздали.

К тому же, если мы говорим о ремонтах и восстановлении объектов, то эти восстановленные объекты должны быть прикрыты силами противовоздушной обороны. Потому что, как неоднократно случалось, отремонтированный объект может через неделю после его запуска быть снова поврежден или уничтожен.

Мы в любом случае будем сталкиваться с дефицитами зимой.

И эта заявленная сумма будет направлена на ремонт мощностей, которых нам не хватает, с учетом импорта. То есть даже с импортом у нас остается определенный дефицит, не менее 2,5 ГВт, и вот вроде бы эти средства должны были быть направлены на проведение ремонтов. Да и эти деньги вряд ли привезли в чемодане в день объявления - наверняка есть механизм выделения этих средств.

В целом это довольно странная история, когда на форум YES приезжает Джейк Салливан (советник вице-президента США по вопросам нацбезопасности. - Главред) и рассказывает, как Украине пройти зиму - защитить энергетические объекты системами ПВО, построить защитные сооружения и обеспечить поставки оборудования.

Во-первых, защита ПВО явно зависит не от нас. Во-вторых, премьер Шмыгаль сообщал, что строительство укрытий третьего уровня приостановлено, потому что партнеры не знают, насколько оно будет эффективно и не выделяют средств.

То есть, с одной стороны, Салливан нам рассказывает, что надо сделать, но это зависит не очень от нас. После этого выходит отчет международного энергетического агентства, который рассказывает, что должна сделать Украина, что должны сделать партнеры, и им пытаются снова открыть Америку за месяц до начала отопительного сезона. Этот секрет Полишинеля давно известен всем. Очень хорошо, что выделили средства, но сумма в 160 миллионов - это лишь дополнительный пакет, и не особо большой (по сравнению с теми суммами, которые выделялись ранее и которые нам нужны).

Дефицит электроэнергии в отопительный период может достигать 2,5 гигаватт - Андриан Прокип / УНИАН

Как бы вы оценили подготовку к отопительному сезону?

Это достаточно сложно комментировать ввиду того, что информация чувствительная и не обнародуется. У компаний были планы ремонтов, но никто их не объявлял на публику (что в принципе резонно).

Насколько я понимаю, сейчас основная генерация, которая обеспечивает Украину электроэнергией - это атомные электростанции. Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил о возможной подготовке Россией ударов по ним. Как сильно может ухудшиться ситуация, если РФ осуществит такую атаку (или если подобные удары будут периодическими)?

Атомная генерация - это около 50-60 процентов от всего производства электроэнергии. Потеря атомной генерации - это очень неприятный сценарий, который я даже не хочу озвучивать. Но это будет огромной проблемой. Потребление зимой существенно вырастет, у нас будут дефициты. Собственное производство будет покрывать их не полностью. А представьте, если от этого собственного производства еще и забрать половину генерации.

А существуют какие-то возможные варианты улучшения этого сценария?

Это ПВО и защита распределительных устройств - трансформаторов и подстанций, которые соединяют атомные электростанции с энергосистемой. Россияне не будут бить непосредственно по блокам - они будут выбивать именно распределительные устройства, пытаясь тем самым параллельно вызвать блэкаут.

Какова ситуация с газовой генерацией - насколько она сейчас уязвима к российским атакам?

У нас большая часть газовой генерации в принципе была уничтожена. Что построено - не понятно, как и то, что еще будет построено. В некоторых регионах, районах могут быть проблемы с теплом зимой. И это может быть где угодно. Мы видели ситуацию, когда в течение прошлых полгода Харьков остался без тепловой генерации. Были проблемы в Днепре, в 2022 году - в Ладыжине Винницкой области.

Куда будут стрелять россияне, там могут быть проблемы. Они пытались пробовали делать это даже по Киеву в августе. Поэтому нельзя сказать, что где-то в Украине этого гарантированно не произойдет.

В зимний период отключения света могут быть минимум по 8-10 часов - эксперт / УНИАН

По данным мониторинговой миссии ООН, массированные атаки РФ зимой могут повлечь отключения электроэнергии в Украине продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки. При этом некоторые эксперты допускают, что можно будет избежать отключений. Каков ваш прогноз относительно предстоящей зимы?

Избежать отключений можно будет, только когда на улице будет +5, не будет разрушений и будут дополнительные ремонты. Даже если не будет новых обстрелов, то когда будет температура ноль и ниже, то у нас будут отключения. И это могут быть отключения на уровне 8-10 часов. А если это будет -10, то света, условно говоря, может не быть 18 часов.

Отключения будут в любом случае - чтобы их не было, должно произойти чудо. То есть у нас должна появиться новая генерация (которая не появится), должна быть плюсовая температура, и не должно быть новых обстрелов.

Соответственно, разделяете ли вы прогнозы о том, что Украине придется минимум четыре года жить с отключениями?

Нет, я с этим не согласен. Если, скажем, прекращаются боевые действия и обстрелы, то при хороших темпах восстановления, уже через год мы об этом забудем. Нужен год активной работы для того, чтобы восстановить генерацию от того состояния, которое есть сейчас.

Вы имеете в виду восстановление тех же объектов?

Нет, не только. Это и ремонты, и строительство новой генерации. Здесь нужно оценивать ситуацию отдельно по каждому из объектов и учитывать то, поддается ли он восстановлению, и сколько это может стоить.

Кто такой Андриан Прокип Андриан Прокип - руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего. Доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США), занимается проблемами энергетической политики и энергетической безопасности. Постоянно публикует авторские тексты в Украине, Европе и США, отслеживая изменения в энергетическом секторе Украины и общие изменения в стране, оценивая энергетическую политику, анализируя европейские энергетические рынки, влияние санкций на энергетический сектор России, перспективы изменений в энергосекторе Европы и мира. Автор и соавтор нескольких монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом, в том числе и в США.

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