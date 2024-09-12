Графики возвращаются: в Киеве и нескольких областях ввели отключения - ДТЭК

Уровень потребления в энергосистеме растет, поэтому в столице и четырех областях будут применять отключения.

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Отключения, предварительно, будут действовать почти до конца суток / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/Counselling

В четверг, 12 сентября, Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области переходят к стабилизационным отключениям электроэнергии. Об этом сообщили ДТЭК в Telegram.

"По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Однако в ДТЭК предупредили, что в течение дня возможны изменения в применении отключений или их отмене, поэтому об этом будет сообщаться дополнительно.

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В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что потребление продолжает расти. Сегодня по состоянию на 9:30 его уровень был на 4,5% выше, чем в это же время в среду, 11 сентября.

"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:00 "Укрэнерго" обновило информацию о введении отключений. Причиной стало снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

"С 13:00 до 00:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской,Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений", - сообщили в ведомстве.

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Состояние энергосистемы Украины - последние новости

Напомним, что в Украине объединена энергосистема и в ней есть несколько слабых мест: Киев, Одесса и Харьков, где зимой будет худшая ситуация с электроснабжением. Столица – это безумно дефицитный город: когда-то, чтобы обеспечить его электроэнергией, строили Чернобыльскую АЭС.

Однако, Украина имеет все шансы пройти зимний сезон в нормальном режиме, без многочасовых отключений света, если страна-агрессор Россия не будет наносить новые критические удары по энергосистеме.

Хотя ранее сообщалось, что в осенне-зимний период украинцы могут быть со светом только 12 часов в сутки. И это самый лучший сценарий.

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