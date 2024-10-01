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"Рассматривают и другие варианты": чем для России закончится ядерный удар по Украине

Юрий Берендий
1 октября 2024, 04:03
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По мнению россиян, применение ядерного оружия приведет к немедленной капитуляции Украины, отмечает аналитик.
'Рассматривают и другие варианты': чем для России закончится ядерный удар по Украине
Какие последствия для России будет иметь ядерный удар по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Россия боится применять ядерное оружие в войне против Украины, ведь последствия применения этого оружия могут быть неожиданные для самой РФ. Об этом во время чата с читателями Главреда заявил политический эксперт Максим Разумный.

По его словам, по мнению россиян, применение ядерного оружия должно иметь такое же влияние, как бомбардировка Хиросимы и Нагасаки: они ожидают, что после этого Украина немедленно капитулирует, и конфликт завершится.

"Но, видимо, россияне вынуждены просчитывать и другие варианты. Поскольку у них нет ясности в этом вопросе, поэтому и нет действий по этому поводу", - отметил он.

видео дня
Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Максим Разумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Ядерные угрозы РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире Fox News, что, хотя Путин и демонстрирует непредсказуемость, маловероятно, что он применит ядерное оружие, хотя такая угроза существует.

Адмирал НАТО Роб Бауэр считает, что ядерная риторика Путина - это следствие провала в реализации его военных целей.

Тем временем Китай и Бразилия в ООН предостерегли от ядерных угроз Украине, хотя в их заявлении прямо не упоминалась Россия, но это явно намекало на последние высказывания Путина о возможном применении ядерного оружия против неядерных стран.

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война в Украине ядерное оружие Максим Розумный
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