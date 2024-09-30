Планы неизвестны: в WSJ заявили о вторжении Израиля в Ливан уже в ближайшие дни

Армия обороны Израиля активно готовится к возможным наземным операциям.

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Израиль может начать вторжение в Ливан / коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Израиль может вторгнуться в Ливан уже в ближайшие дни. Для этого израильские спецназовцы совершают целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции.

Источники издания The Wall Street Journal отмечают, что во время операций бойцы проникают в тоннели, принадлежащие боевикам группировки "Хезболла", вдоль ливано-израильской границы. Такие рейды проводились как в последние дни, так и в течение последних нескольких месяцев.

"Эти действия являются частью "более широкой стратегии" Израиля по ослаблению военного потенциала "Хезболлы" на границе с Ливаном. Однако сроки наземных операций могут измениться под давлением США, которые стремятся предотвратить крупное вторжение. Точные планы Израиля остаются неизвестными и непонятно, как долго Тель-Авив будет удерживать территорию или будет ли операция состоять из серии крупных рейдов", - говорится в сообщении. видео дня

По словам бывшего высокопоставленного израильского военного Амира Авиви, наземное вторжение неизбежно, а нынешние рейды являются частью подготовительных действий.

"Армия обороны Израиля активно готовится к возможным наземным операциям, в частности с использованием специальных подразделений", - добавил он.

Что известно об Иране и Израиле / Инфографика: Главред

Война Израиля и Ирана

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сроки начала атаки Ирана и "Хезболлы" на Израиль. По данным СМИ, он организовал конференц-связь, чтобы согласовать действия с близкими союзниками США и попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и Хезболлу.

Стало известно, что Израиль обезглавил "Хезболлу". Ливанская группировка "Хезболла" официально подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту 27 сентября. В том же заявлении ливанская группировка обещает "продолжить борьбу с Израилем".

20 июля Израиль ударил ракетами по Йемену. Фото и видео в социальных сетях показывают пламя и дым от места удара. Это произошло на следующий день после атаки хуситов беспилотником на Тель-Авив, которая привела к гибели израильтянина.

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