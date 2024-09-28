Израиль обезглавил "Хезболлу": ликвидирован лидер группировки Насралла

Ливанская группировка "Хезболла" обещает "продолжить борьбу с Израилем".

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Израиль уничтожил лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Ливанская группировка "Хезболла" официально подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту 27 сентября.

В заявлении организации говорится, что лидер "Хезболлы" "присоединился к своим соратникам-мученикам, которыми он руководил почти 30 лет", сообщает Reuters.

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В том же заявлении ливанская группировка обещает "продолжить борьбу с Израилем".

Ранее в субботу израильские военные объявили о его смерти, заявив, что "Насралла больше не сможет терроризировать мир".

Что известно о лидере группировки "Хезболла"

Хасан Насралла возглавлял ливанскую группировку "Хезболла" 1992 году, после того, как его предшественник Аббас Мусави был ликвидирован израильской ракетой. Он имел тесные связи с Ираном, и приложил усилия для превращения "Хезболлы" в крупную силу.

Насралла способствовал продвижению иранских интересов в регионе. Под руководством Насраллы "Хезболла" помогала тренировать боевиков ХАМАС и получала ракеты и снаряды из Ирана для ударов по Израилю.

Что известно о "Хезболле"? Хезболла (араб. حزب الله, Ḥizbu 'llāh - партия Бога или партия Аллаха), также Хизболла или Хизбулла - ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, пишет Википедия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. Европейский Союз, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю Организацию Безопасности Хезболлы. Хезболла сформирована в ответ на израильскую оккупацию Ливана в 1982 году при поддержке сторонников Аятоллы Хомейни. Хезболла рассматривает Израиль как "нелегальную узурпаторскую группировку, основанную на предательстве, резней и иллюзиях". В основном она поддерживается шиитским населением Ливана, и является одной из двух влиятельных шиитских организаций Ливана (вторая - Амаль).

Напомним, 31 июля в столице Ирана Тегеране убили одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию, после чего Иран заявил, что к этому причастен Израиль.

Позже израильские спецслужбы подтвердили ликвидацию Хания.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил союзникам по G7, что атака Ирана и Хезболы на Израиль может начаться в течение следующих 24-48 часов.

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