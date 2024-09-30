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Российского пропагандиста "затрехсотил" дрон во время съемок

Яна Ставская
30 сентября 2024, 16:15
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"Военкор" выжил, но получил серьезные ранения ног. Он все еще находится в Украине.
Российского пропагандиста
Дрон "размотал" российского пропагандиста в Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Telegram Кулаги

Российского "военкора" "Известий" Дениса Кулагу "затрехсотило" во время съемок очередного пропагандистского ролика об "успехах российской армии", подтверждает само издание.

Случай с Кулагой случился под Часовым Яром в Донецкой области.

По предварительной информации, дрон влетел в пропагандиста, когда тот уже возвращался со съемок, но тот продолжал транслировать на камеру происходящее.

видео дня

Кулага получил осколочные ранения обеих ног (обе перебиты осколками), а также ожоги лица и рук. "Военкора" перевезли в Бахмут.

Сейчас здоровью пропагандисту якобы ничего не угрожает.

Пропагандиста Дениса Кулагу затрехсотили - смотрите видео:

Война в Украине - потери России и Украины

Россия и Украина суммарно в ходе боевых действий потеряли погибшими и ранеными около одного миллиона военных. При этом количество погибших среди гражданского населения до сих пор неизвестно, ведь только во время российского захвата Мариуполя, по данным Human Rights Watch, погибло более 8 000 человек.

При этом страна-агрессор Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными всего за месяц операции ВСУ на Курщине.

Ранее Z-военкор Максим Калашников признал, что, по факту, инициатива российских сил потеряна уже на двух участках фронта.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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