РФ рекордно ударила по Украине дронами: сентябрь стал самым "горячим" месяцем

В сентябре 2024 года впервые за все время войны страна-агрессор РФ ежедневно использовала против Украины ударные беспилотники.
Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БПЛА типа Shahed, из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлена средствами РЭБ, пишет АрміяInform.
Издание ссылается на анализ данных Воздушных сил ВСУ и публикует соответствующую инфографику.
Отмечается, что в среднем россияне запускали по 44 дронв Shahed каждый день. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
"В сентябре не было ни дня без пусков Shahed", - добавили в АрміяInform.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ массированно запустила дроны по Украине. Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую и Одесскую областт.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны сбили 67 "Шахедов". Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряны в северных регионах Украины, сообщили в Воздушных силах.
Как сообщал Главред, в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.
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