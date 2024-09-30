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РФ рекордно ударила по Украине дронами: сентябрь стал самым "горячим" месяцем

Алексей Тесля
30 сентября 2024, 17:11
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В среднем, в сентябре, россияне запускали по 44 дронв Shahed каждый день.
дрон, шахед
РФ массированно бьет по Украине дронами-камикадзе / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

В сентябре 2024 года впервые за все время войны страна-агрессор РФ ежедневно использовала против Украины ударные беспилотники.

Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БПЛА типа Shahed, из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлена средствами РЭБ, пишет АрміяInform.

Издание ссылается на анализ данных Воздушных сил ВСУ и публикует соответствующую инфографику.

видео дня

Отмечается, что в среднем россияне запускали по 44 дронв Shahed каждый день. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

"В сентябре не было ни дня без пусков Shahed", - добавили в АрміяInform.

Screenshot
/ armyinform.com.ua

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ массированно запустила дроны по Украине. Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую и Одесскую областт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны сбили 67 "Шахедов". Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряны в северных регионах Украины, сообщили в Воздушных силах.

Как сообщал Главред, в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

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война России и Украины атака дронов Дрон Shahed-136
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