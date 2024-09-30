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Один дрон еще в небе: Силы обороны сбили ракету и 67 "Шахедов"

Анна Ярославская
30 сентября 2024, 09:05
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Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряны в северных регионах Украины, сообщили в Воздушных силах.
ПВО
Силы ПВО сбили 67 дронов и одну управляемую авиационную ракету / Коллаж: Главред, фото: Западное ОТО НГУ

В ночь на 30 сентября 2024 года российская оккупационная армия нанесла удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА. Всего враг применил 76 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 67 дронов и одну управляемую авиационную ракету.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, РФ применила для удара по Украине:

  • одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской обл;
  • одну противорадиолокационную ракету Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 73 ударных БпЛА типа "Shahed" из районов Курск, Ейск, Орел.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

видео дня

"В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Сообщается также, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БпЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ночные атаки РФ на Киев

В ночь на 30 сентября в Киеве прозвучала серия взрывов. Перед этим в столице была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов "Шахед".

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены.

По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.

Как сообщал Главред, рано утром 26 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

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