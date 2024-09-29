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РФ выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько удалось сбить ПВО

Мария Николишин
29 сентября 2024, 09:34
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ППО работала в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.
РФ выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько удалось сбить ПВО
Работа ППО / коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

Страна-агрессор Россия ночью 29 сентября выпустила по Украине более двух десятков дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в четырех областях. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Отмечается, что ночью противник выпустил по Украине 22 ударных дрона. Районы пусков: Ейск, Курск и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

"Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локально потеряно, предварительно без последствий. ПВО работала в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

видео дня
РФ выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько удалось сбить ПВО
Как отработала ПВО / фото: ВС

Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, российские захватчики в ночь на 29 сентября обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Разрушена многоэтажка и частные дома.

28 сентября российские оккупанты ударили по больнице в Сумах. Как сообщили в Нацполиции, враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору с применением беспилотников.

Кроме того, российская оккупационная армия утром 27 сентября ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге. В результате попадания пострадало административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

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