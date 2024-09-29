Россияне попали по жилой застройке в Запорожье: под завалами могут быть люди

Россияне нанесли по Запорожью более 10 ударов.

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Удар по Запорожью / коллаж: Главред, фото: Иван Федоров

Российские захватчики в ночь на 29 сентября обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, россияне массированно атакуют Запорожье. Поцелили по жилой застройке. Разрушена многоэтажка и частные дома.

"Более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом. Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются. Под завалами могут быть люди", - подчеркнул он. видео дня

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

КАБ / Инфографика: Главред

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Напомним, 28 сентября оккупационные войска агрессора России нанесли авиаудары по объекту здравоохранения в Сумах. Враг применил беспилотники типа "Шахед".

В Сумской городской больнице во время атаки находились 38 сотрудников и 86 пациентов, рассказали в областной прокуратуре. 15 пациентов больницы - маломобильные.

В то же время, президент в очередной раз обратился и к иностранным лидерам, после атаки на Сумы. Он отметил, что Россия в очередной раз показала, что воюет на самом деле с гражданским населением и объектами, поэтому единственный способ достичь мира - принудить к нему РФ силой.

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