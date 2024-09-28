Уже 8 погибших: Зеленский рассказал о последствиях вражеского удара по Сумах

В субботу, 28 сентября, страна-агрессор Россия атаковала беспилотниками типа "Шахед" одну из больниц города Сумы. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия вражеского удара в Telegram.
По его словам, уже известно о 8 погибших и 11 раненых. Кроме этого из медицинского учреждения удалось эвакуировать 113 пациентов. Спасательная операция еще не закончилась, медики и спасатели работают на месте удара.
"Ликвидируем последствия, спасаем жизни. Делаем максимум, чтобы предоставить нашим людям необходимую помощь", - написал Зеленский.видео дня
Президент в очередной раз обратился и к иностранным лидерам, после атаки на Сумы. Он отметил, что Россия в очередной раз показала, что воюет на самом деле с гражданским населением и объектами, поэтому единственный способ достичь мира - принудить к нему РФ силой.
"Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", - добавил он.
Удар российских оккупантов по больнице в Сумах - что известно
28 сентября войска РФ дважды за утро ударили по Сумах, в городе прогремели взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что враг атаковал гражданский объект здравоохранения. На месте удара сразу начали работать врачи, ГСЧС и полиция.
Впоследствии стало известно, что полиция Сумщины документирует последствия циничной российской атаки на больницу. По обновленным данным, по состоянию на 10 утра, в результате удара шесть человек погибли и 10 ранены. Во время атаки БПЛА пострадал и жилой сектор в областном центре. К сожалению, сейчас количество жертв и пострадавших возросло.
Однако 28 сентября оккупанты атаковали не только Сумы. Ночью были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в результате противовоздушного боя.
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