Решающий момент: Зеленский готовится к переговорам - El País

Будущее войны в Украине сейчас зависит от договоренностей по поставкам оружия, финансовой и дипломатической поддержки США.

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Украина ищет путь, как изменить правила игры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал момент за 5 недель до президентских выборов в США, как решающий в полномасштабной войне против страны-агрессора России и представил Штатам мирный план.

Как пишет El País, президент Украины решился на такой шаг, чтобы подготовиться как и к худшему развитию событий, так и к скорейшему завершению войны. Какой из сценариев придется применить, будет зависеть от результатов выборов в США.

Украина, после почти трех лет борьбы в полномасштабной войне, истощена как и на фронте, так и в энергетической отрасли. Вместе с тем западные партнеры все активнее продвигают идею мирных переговоров с Россией, в которых Украина может быть вынуждена пойти на болезненные уступки.

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План победы / Инфографика: Главред

Поэтому, чтобы сесть за стол переговоров, Украина должна иметь что-то для "изменения правил игры" так, чтобы РФ пошла на справедливый мир. Поэтому Киев предлагает демонстрацию силы: просит союзников предоставить разрешение на удары вглубь РФ, ракетами от западных партнеров. Кроме этого Зеленский настаивает на гарантии военной и финансовой помощи, а также поддержки НАТО.

"Будущее Украины и Европы в целом будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора. Как и в любых мирных переговорах, как знает Зеленский, каждая сторона должна будет пойти на уступки. Но от чего нельзя отказываться, так это от безопасности и сохранения свободной и суверенной Украины", - пишет издание.

Что такое El País? El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.

Перспектива переговоров Украины и России

Напомним, что сам президент Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что так называемый план победы не предусматривает немедленные переговоры с Россией. План победы, по его словам, должен стать мостиком к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну.

Накануне президент Турции Эрдоган рассказал, что его страна стремится к миру и закончить войну можно с помощью дипломатии и диалога. Однако лидер страны подчеркнул, что это при условии, что и воюющие стороны, и другие участники верят в то, что можно решить проблемы таким образом.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Врага интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства.

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