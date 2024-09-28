Решающий момент: Зеленский готовится к переговорам - El País

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал момент за 5 недель до президентских выборов в США, как решающий в полномасштабной войне против страны-агрессора России и представил Штатам мирный план.
Как пишет El País, президент Украины решился на такой шаг, чтобы подготовиться как и к худшему развитию событий, так и к скорейшему завершению войны. Какой из сценариев придется применить, будет зависеть от результатов выборов в США.
Украина, после почти трех лет борьбы в полномасштабной войне, истощена как и на фронте, так и в энергетической отрасли. Вместе с тем западные партнеры все активнее продвигают идею мирных переговоров с Россией, в которых Украина может быть вынуждена пойти на болезненные уступки.
Поэтому, чтобы сесть за стол переговоров, Украина должна иметь что-то для "изменения правил игры" так, чтобы РФ пошла на справедливый мир. Поэтому Киев предлагает демонстрацию силы: просит союзников предоставить разрешение на удары вглубь РФ, ракетами от западных партнеров. Кроме этого Зеленский настаивает на гарантии военной и финансовой помощи, а также поддержки НАТО.
"Будущее Украины и Европы в целом будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора. Как и в любых мирных переговорах, как знает Зеленский, каждая сторона должна будет пойти на уступки. Но от чего нельзя отказываться, так это от безопасности и сохранения свободной и суверенной Украины", - пишет издание.
Что такое El País?
El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.
Перспектива переговоров Украины и России
Напомним, что сам президент Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что так называемый план победы не предусматривает немедленные переговоры с Россией. План победы, по его словам, должен стать мостиком к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну.
Накануне президент Турции Эрдоган рассказал, что его страна стремится к миру и закончить войну можно с помощью дипломатии и диалога. Однако лидер страны подчеркнул, что это при условии, что и воюющие стороны, и другие участники верят в то, что можно решить проблемы таким образом.
Ранее аналитики ISW отмечали, что Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Врага интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства.
Другие новости об окончании войны в Украине:
- Три мирных плана уже до конца года: эксперт рассказал, как война может закончиться
- После переговоров с Шойгу: в Китае заявили о "своем видении" конца войны в Украине
- Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред