После встречи с Зеленским Трамп пугает Третьей мировой, если победит Харрис

Дональд Трамп заявил, что может быстро завершить войну в Украине, если его изберут президентом.

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Трамп заявил, что война никогда не закончится, если он проиграет на выборах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/KamalaHarris

Экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на пост президента, заявил, что война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, если он проиграет на выборах. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп утверждает, что провел "замечательную встречу" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский политик в очередной раз заявил, что война между Россией и Украиной "закончится быстро", если его изберут президентом.

"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Госпожа Харрис никогда не сможет завершить войну и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушения станут только хуже", - написал он. видео дня

Встреча Трампа и Зеленского - главное

Напомним, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп отметил, что их встреча является "хорошим знаком" и заверил, что готов сотрудничать с демократами для быстрого завершения войны в Украине еще до своей инаугурации.

Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского. В то же время американец заявил, что имеет хорошие отношения с президентом Украины и "очень хорошие отношения с президентом Путиным".

В ответ на это заявление Владимир Зеленский отметил, что надеется, что его отношения с Трампом будут "все же лучше, чем с Путиным".

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что для завершения войны России против Украины необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о виде такого соглашения, Трамп отметил, что пока рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.

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