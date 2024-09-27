После встречи с Зеленским Трамп пугает Третьей мировой, если победит Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на пост президента, заявил, что война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, если он проиграет на выборах. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп утверждает, что провел "замечательную встречу" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский политик в очередной раз заявил, что война между Россией и Украиной "закончится быстро", если его изберут президентом.
"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Госпожа Харрис никогда не сможет завершить войну и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушения станут только хуже", - написал он.видео дня
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы в качестве условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Встреча Трампа и Зеленского - главное
Напомним, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп отметил, что их встреча является "хорошим знаком" и заверил, что готов сотрудничать с демократами для быстрого завершения войны в Украине еще до своей инаугурации.
Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского. В то же время американец заявил, что имеет хорошие отношения с президентом Украины и "очень хорошие отношения с президентом Путиным".
В ответ на это заявление Владимир Зеленский отметил, что надеется, что его отношения с Трампом будут "все же лучше, чем с Путиным".
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что для завершения войны России против Украины необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о виде такого соглашения, Трамп отметил, что пока рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.
Читайте также:
- "Этого не удастся сделать": Блинкен разнес заявления Трампа о поражении Украины
- Ядерные страшилки Путина работают в пользу Трампа: раскрыт хитрый шантаж Кремля
- "Шоу ужасов продолжается": Трамп ответил на слова Харрис о "капитуляции Украины"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред