"Он не прикинулся дурачком": Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского

Зеленский представит Трампу свой план победы Украины.

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Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время брифинга Трамп начал расхваливать Зеленского и расплылся в благодарности. Видео уже разлетелось в Сети.

Зеленский высказался о необходимости поделиться мирным планом Украины. Все вопросы необходимо решить до ноября.

"Потому что после ноября мы не знаем кто - только американцы решат - кто будет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не можем остановить Путина. Мы должны это сделать, мы попробуем на поле боя, наши героические солдаты попробуют. Но мы понимаем, что после ноября мы должны решить, и мы надеемся, что сила США будет очень сильной, и мы рассчитываем на неё. Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами", - сказал Зеленский.

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В то же время Трамп акцентировал внимание на необходимости закончить войну в Украине. Для этого нужно будет провести работу с обеими правящими партиями США.

"Он (Зеленский - ред.) прошёл через ад. Его страна прошла через ад, немногие страны проходили через это когда-либо где-либо, никто никогда не видел ничего подобного, это ужасная ситуация ... думаю, тот факт, что мы встретились сегодня, это очень хороший знак и, надеюсь, у нас будет хорошая победа, потому что если победит другая сторона (Харрис, - прим.), я не думаю, что у вас будут какие-либо победы вообще, если быть честным. Мы сядем и обсудим это. И если мы победим, я думаю, задолго до 20 января, до того, как я вступлю в должность, мы сможем придумать что-то, что будет хорошо для обеих сторон", - сказал Трамп.

Смотрите видео со встречи Трампа и Зеленского:

Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке / фото: скриншот

В то же время он вспомнил о своем импичменте и начал благодарить Владимира Зеленского за поддержку. Трамп рассказывал о том, что у него очень хорошие отношения с Зеленским. Также он указал и на хорошие отношения с Путиным, считая, что это поможет окончить войну в Украине в случае его победы на выборах.

"Не знаю, знаете ли вы, но когда они, эти ястребы, демократические ястребы, выдвинули импичмент (в 2019-м, - прим.), который мы выиграли, одна из причин, почему мы выиграли так легко - потому что когда президент Зеленский был на телефоне, он мог бы притвориться дурачком, но он сказал: "президент Трамп абсолютно не сделал ничего плохого". Он сказал это чётко и ясно. И ястребы импичмента сгинули прямо на месте. Он мог бы сказать: "Ну... я не знаю, я не знаю". Я никогда вам этого не говорил, честно говоря, но он был как сталь. Он сказал: "Президент Трамп не сделал ничего плохого" ... Я помню, что он мог бы притвориться дурачком. Но он не притворился дурачком. Так что я ценю это. Так что у нас очень хорошие отношения", - сказал Трамп.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский должен представить во время визита в США Джо Байдену и другим мировым лидерам.

По данным The Times он прежде всего предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа. В то же время, как пишет CNN со ссылкой на комментарий президента Зеленского, в плане победы есть четыре базовых пункта и один дополнительный - на период после войны.

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Напомним, кандидат в президенты от Республиканской партии недавно отметил, что "вероятно" встретится с Зеленским. Однако в его штабе позже заявили, что такая встреча даже не планировалась.

В пятницу, 27 сентября, стало известно, что в Нью-Йорке все же состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Ее запланировали на 9:45 по местному времени (16:45 по Киеву) в Trump Tower.

Ранее кандидат в президенты США сделал ряд заявлений и назвал украинского президента Владимира Зеленского "лучшим продавцом на Земле". Тогда Дональд Трамп пожаловался, что Зеленский получает помощь во время каждого визита в США.

Также скандальный политик заявил, что Россия имеет все шансы на победу в Украине, отметив, что она уже ранее "выигрывала у Гитлера и Наполеона".

Кроме этого, Трамп заявил, что США "застряли в этой войне" и пообещал провести переговоры, чтобы вывести страну из российско-украинской войны, если снова станет президентом.

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