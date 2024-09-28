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РФ атакует Харьковщину бомбами и дронами: среди погибших – судья Верховного Суда

Алексей Тесля
28 сентября 2024, 17:57
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Погибший судья Верховного Суда развозил гуманитарную помощь местным жителям.
Лобойко
Леонид Лобойко погиб в результате удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/s/prokuratura_kharkiv, Facebook.com/supremecourt.ua

В субботу, около 13:00, ВС РФ ударили по Казачьей Лопани, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Дрон попал в частный автомобиль. Погиб один гражданский, данные устанавливаются. Еще три женщины получили ранения, они госпитализированы", - написал Синегубов в Telegram.

Харьковская областная прокуратура уточнила, что погибший мужчина - судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь местным жителям.

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"По данным следствия, 28 сентября вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ", - написали в прокуратуре.

Как уточнили в Верховном Суде, в результате атаки вражеского дрона на Харьковщине погиб судья ВС в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.

"Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко", - говорится в сообщении.

Подробности ударов РФ по Харьковщине

Синегубов добавил, что в результате вражеского авиаудара по Слатино Харьковской области погибли три человека.

В результате, по меньшей мере, три человека получили ранения. Одна женщина – в тяжелом состоянии.

"Враг ударил по гражданской инфраструктуре, повреждено учебное заведение, магазины. Люди в это время находились на улице", - уточнил Синегубов.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удары РФ по Харьковщине - последние новости по теме

Напомним, российские оккупанты ударили по городу Дергачи из РСЗО "Торнадо-С". В результате этого погиб один человек, еще 13 - ранены.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано 10 прилетов РФ. Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территорию возле Гидропарка в Киевском районе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова. Президент подчеркнул важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.

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Харьковская область война России и Украины Олег Синегубов
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