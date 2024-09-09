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Обстрел Харьковщины: появились жуткие подробности российского террора

Ангелина Подвысоцкая
9 сентября 2024, 00:30
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Российские оккупанты ударили по городу Дергачи из РСЗО "Торнадо-С".
обстрел Харьковщины
Россияне обстреляли Дергачи на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты обстреляли город Дергачи на Харьковщине. В результате этого погиб один человек, еще 13 - ранены. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Количество пострадавших в Дергачах возросло до 13 человек. Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня. Повреждены по меньшей мере восемь домов", - написал он.

Спасатели отметили, что в результате обстрела загорелись три жилых дома на площади более 200 кв. м.

видео дня

"Пиротехнические подразделения обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: ГСЧС
  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: ГСЧС
  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: Олег Синегубов
  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: Олег Синегубов
  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: Олег Синегубов
  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: Олег Синегубов
  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: Харьковская областная прокуратура
  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: Харьковская областная прокуратура
  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: Харьковская областная прокуратура
  • Обстрел города Дергачи в Харьковской области
    Обстрел города Дергачи в Харьковской области фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

"Повреждено не менее 10 частных домовладений, хозяйственные помещения, гаражи, авто ... Прокуроры окружной прокуратуры совместно со следователями полиции документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Известно, что российские оккупанты ударили по городу из РСЗО "Торнадо-С".

Смотрите видео об обстреле Дергачей на Харьковщине:

обстрел Харковщины
обстрел Харковщины / фото: скриншот

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано 10 прилетов РФ. Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территорию возле Гидропарка в Киевском районе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова. Президент подчеркнул важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.

Позже появилось видео с моментом удара по Харькову. В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов.

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