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В Киеве прогремела серия взрывов: силы ПВО сбили все вражеские "Шахеды"

Анна Ярославская
30 сентября 2024, 06:36
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Воздушная тревога в столице продолжалась более пяти часов.
В Киеве прогремела серия взрывов: силы ПВО сбили все вражеские 'Шахеды'
Ночью над Киевом сбивали "Шахеды" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г.Одесса

В ночь на 30 сентября в Киеве прозвучала серия взрывов. Перед этим в столице была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов "Шахед".

В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

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Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов".

Мэр столицы Виталий Кличко написал в Telegram, что на Оболони работают силы ПВО.

В 6:09 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

6:33 Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что это была четвертая воздушная атака на Киев.

"Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно - "Shahed". На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям", - написал он.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы.

По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.

Воздушные атаки РФ на Киев

Рано утром 26 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

В результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Повреждены около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

Кроме того, взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО сбили 66 дронов и четыре ракеты.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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