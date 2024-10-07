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В ближайшее время может быть массированный ракетный обстрел: в море выведены карабли

Ангелина Подвысоцкая
7 октября 2024, 00:02обновлено 7 октября, 00:40
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Российские оккупанты вывели в Черное море 7 ракетоносителей.
ракета
РФ может устроить массированный обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты могут готовиться к массированному ракетному обстрелу Украины. Враг вывел в Черное море корабли, которые являются ракетоносителями. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Всего в море было выведено 7 ракетоносителей. Общий залп составляет 48 ракет типа "Калибр", отметил он.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

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С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

ракета Калибр инфографика
Что известно о ракете Калибр / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, в ночь на 6 октября 2024 года страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях, Полтавском районе и в пригороде Киева.

Как сообщалось, 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса. Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. В 23:11 в городе прогремели взрывы. Вскоре Труханов сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремела серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны обезвредили.

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