В ближайшее время может быть массированный ракетный обстрел: в море выведены карабли

Российские оккупанты вывели в Черное море 7 ракетоносителей.

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РФ может устроить массированный обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты могут готовиться к массированному ракетному обстрелу Украины. Враг вывел в Черное море корабли, которые являются ракетоносителями. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Всего в море было выведено 7 ракетоносителей. Общий залп составляет 48 ракет типа "Калибр", отметил он.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. видео дня С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Что известно о ракете Калибр / Инфографика: Главред

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Как сообщалось, 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса. Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. В 23:11 в городе прогремели взрывы. Вскоре Труханов сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.

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