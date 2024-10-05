РФ атаковала Одессу 'Шахедами': в городе раздаются мощные взрывы

Вражеские беспилотники атакуют Одессу, в городе прогремела серия взрывов, сообщил Геннадий Терехов.

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В Одессе слышны взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Вечером 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. Под вражеским ударом оказалась Одесса. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.

В 21:57 в области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об опасности ударных беспилотников. Несколько БпЛА летели в направлении Одесской области с юга.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал население оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Он сообщил, что существует угроза для Измаильского и Раздельнянского районов.

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"Находитесь в укрытиях до отбоя, угроза применения ударных беспилотников", - призвал он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. По данным мониторинговых каналов, в направлении Одессы двигались 4-5 "Шахедов".

В 23:11 Труханов заявил, что в городе прогремели взрывы. Вскоре он сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.

"Еще взрывы в городе!" - заявил Геннадий Труханов в 23:37.

Мэр добавил, что над городом еще кружат "Шахеды". В 23:49 Труханов сообщил, что в городе повторно прогремели мощные взрывы.

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, вечером субботы, 6 октября, Россия в очередной раз запустила ударные дроны-камикадзе по Украине. Об угрозе применения российских беспилотников сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Также в ночь на 4 октября оккупанты атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Взрывы прогремели в разных областях страны.

Как сообщал Главред, российские оккупанты все чаще используют беспилотники неустановленного типа, которые часто подвергаются воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и падают без ущерба. Полковник Юрий Игнат сообщил, что 5 октября были сбиты три "Шахеда", а еще 10 вражеских дронов локацино потеряны.

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