Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Одессу "Шахедами": в городе раздаются мощные взрывы

Руслана Заклинская
5 октября 2024, 23:54
134
Вражеские беспилотники атакуют Одессу, в городе прогремела серия взрывов, сообщил Геннадий Терехов.
РФ атаковала Одессу 'Шахедами': в городе раздаются мощные взрывы
В Одессе слышны взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Вечером 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. Под вражеским ударом оказалась Одесса. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.

В 21:57 в области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об опасности ударных беспилотников. Несколько БпЛА летели в направлении Одесской области с юга.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал население оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Он сообщил, что существует угроза для Измаильского и Раздельнянского районов.

видео дня

"Находитесь в укрытиях до отбоя, угроза применения ударных беспилотников", - призвал он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. По данным мониторинговых каналов, в направлении Одессы двигались 4-5 "Шахедов".

В 23:11 Труханов заявил, что в городе прогремели взрывы. Вскоре он сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.

"Еще взрывы в городе!" - заявил Геннадий Труханов в 23:37.

Мэр добавил, что над городом еще кружат "Шахеды". В 23:49 Труханов сообщил, что в городе повторно прогремели мощные взрывы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Кипер

Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, вечером субботы, 6 октября, Россия в очередной раз запустила ударные дроны-камикадзе по Украине. Об угрозе применения российских беспилотников сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Также в ночь на 4 октября оккупанты атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Взрывы прогремели в разных областях страны.

Как сообщал Главред, российские оккупанты все чаще используют беспилотники неустановленного типа, которые часто подвергаются воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и падают без ущерба. Полковник Юрий Игнат сообщил, что 5 октября были сбиты три "Шахеда", а еще 10 вражеских дронов локацино потеряны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса Одесская область взрыв война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Одессу "Шахедами": в городе раздаются мощные взрывы

РФ атаковала Одессу "Шахедами": в городе раздаются мощные взрывы

23:54Украина
Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году: СМИ раскрыли большие проблемы РФ

Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году: СМИ раскрыли большие проблемы РФ

23:22Украина
РФ атакует ударными дронами: в ВСУ назвали, какие области под угрозой

РФ атакует ударными дронами: в ВСУ назвали, какие области под угрозой

22:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

Что не так на картинке: только 1% самых умных найдет правильный ответ

Что не так на картинке: только 1% самых умных найдет правильный ответ

Решение о переговорах с РФ принято: какие пункты предусмотрены - Financial Times

Решение о переговорах с РФ принято: какие пункты предусмотрены - Financial Times

Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянки

Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянки

Последние новости

23:54

РФ атаковала Одессу "Шахедами": в городе раздаются мощные взрывы

23:22

Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году: СМИ раскрыли большие проблемы РФ

22:13

РФ атакует ударными дронами: в ВСУ назвали, какие области под угрозой

22:05

Цены на продукты и товары в Украине стремительно летят вверх: НБУ раскрыл причины

21:37

Расползание ядерной доктрины Путинамнение

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
21:16

Мир в обмен на территории Украины: Зеленский поставил точку в скандальном "сливе"

20:49

Вспомнил "дружбу": Фицо цинично будет убеждать Украину продолжить транзит газа из РФ

20:22

Карма действует: казнивший украинских бойцов в Волчанске россиянин – в плену ВСУ

19:46

ГБР взялось за списки "уклонистов" главы Хмельницкой МСЭК: что ждет мужчинФото

Реклама
19:16

Армия Лукашенко сложит оружие: в Раде хотят перенести войну на территорию РБВидео

18:50

Украину накроет циклон Finny: в каких областях похолодает и будут дожди с грозами

18:43

Байден обеспокоен действиями Трампа, если ему "не понравится" результат выборов в США

18:20

В разведке назвали новую цель РФ: враг перебрасывает резервы и идет на штурмВидео

17:53

Невероятный вкус не оставит никого равнодушным: как приготовить бешбармак с курицей и свининойВидео

17:44

РФ получила не только оружие: в ЦПД объяснили, что войска КНДР делают на Донетчине

17:20

В ОП жестко ответили на "слив" о "гарантиях" Украине в обмен на территории – СМИ

16:38

Членство в НАТО в обмен на территории: Украине предлагают "немецкую модель" мира - FT

16:23

Гибель комбата 123-й бригады: в ВСУ заявили о "проблемах в военном коллективе"

15:58

Снарядную дружбу Путина и Ким Чен Ына можно разбить: в ВСУ назвали способ

15:44

Оккупанты сами сбили свой самолет возле Константиновки - СМИ

Реклама
15:16

Оживет полумертвый цветок: как реанимировать орхидею без мхаВидео

15:15

В шесть раз больше чем размеры Земли: ученые обнаружили странную планету

15:14

"Страна-изгой": в Индии жестко предупредили РФ насчет применения ядерного оружияВидео

15:09

Эксперт назвала дешевое средство, которое навсегда устраняет плесень в доме: в чем секрет

14:44

Войска РФ "хотят" взять районы Харькова под огневой контроль, ожидается обострение

14:21

Решение о переговорах с РФ принято: какие пункты предусмотрены - Financial Times

13:43

Этикет против ливня: как правильно пользоваться зонтомВидео

13:39

"Надо продержаться примерно месяц": назван прогноз дальнейших событий в войне

13:37

ВСУ попали прямо в яблочко: СУшка РФ стоимостью $50 млн "долеталась" на Донбассе

13:29

ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ: детали точных ударов

12:52

"Есть четкая стратегия": Зеленский назвал две вещи, которые способны остановить агрессию РФВидео

12:07

Планы Путина после захвата Угледара: в разведке Британии назвали "цели"

12:04

РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

11:45

Россия уходит под воду: в Алтайском крае огромный поток воды прорвал дамбы

11:31

Что делать с георгинами осенью: 10 правил выращивания шикарного цветкаВидео

11:00

Найти панду за 5 секунд смогут лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

10:33

У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США

10:20

Успешная наступательная операция: ВСУ продвинулись в Харьковской области - ISW

09:40

Ким Чен Ын "тащит" Путина, но РФ провалит две главных задачи – The Times

09:32

Что положить в лунку при посадке лилии осенью: секретная добавка обеспечит пышное цветениеВидео

Реклама
08:59

В Москве поняли, Бразилия и Китай не шутятмнение

08:57

Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

08:50

На Западе изменилось отношение к ядерным угрозам Путина – Time

08:25

С манатками в Украину: большое количество жителей Курщины захотели переселиться

07:43

Они - будущее Украины: Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста

05:58

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

05:35

Что будет с курсом до конца года и стоит ли покупать доллары прямо сейчас - прогноз

05:03

Язык сломать можно: какое самое длинное имя и фамилия в Украине - более 100 буквВидео

04:30

Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянкиВидео

04:01

В Украины могут возникнуть проблемы с использованием новых авиабомб от США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять