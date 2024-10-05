РФ атаковала Одессу 'Шахедами': в городе раздаются мощные взрывы

Вечером 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. Под вражеским ударом оказалась Одесса. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.
В 21:57 в области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об опасности ударных беспилотников. Несколько БпЛА летели в направлении Одесской области с юга.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал население оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Он сообщил, что существует угроза для Измаильского и Раздельнянского районов.
"Находитесь в укрытиях до отбоя, угроза применения ударных беспилотников", - призвал он.
Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. По данным мониторинговых каналов, в направлении Одессы двигались 4-5 "Шахедов".
В 23:11 Труханов заявил, что в городе прогремели взрывы. Вскоре он сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.
"Еще взрывы в городе!" - заявил Геннадий Труханов в 23:37.
Мэр добавил, что над городом еще кружат "Шахеды". В 23:49 Труханов сообщил, что в городе повторно прогремели мощные взрывы.
Кто такой Олег Кипер
Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, вечером субботы, 6 октября, Россия в очередной раз запустила ударные дроны-камикадзе по Украине. Об угрозе применения российских беспилотников сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Также в ночь на 4 октября оккупанты атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Взрывы прогремели в разных областях страны.
Как сообщал Главред, российские оккупанты все чаще используют беспилотники неустановленного типа, которые часто подвергаются воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и падают без ущерба. Полковник Юрий Игнат сообщил, что 5 октября были сбиты три "Шахеда", а еще 10 вражеских дронов локацино потеряны.
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