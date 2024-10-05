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РФ атакует ударными дронами: в ВСУ назвали, какие области под угрозой

Алексей Тесля
5 октября 2024, 22:13обновлено 5 октября, 22:43
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Сразу в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога в субботу вечером.
Атака дронов, сили ПВО
РФ атакует Украину дронами-камикадзе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

Страна-агрессор РФ снова запустила ударные дроны-камикадзе, которые курсируют в воздушном пространстве Украины в ночь на воскресенье, 5 октября.

Об угрозе применения российских беспилотников на территории Украины идет речь в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Отметим, что в связи с запуском российских дронов-камикадзе сразу в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.

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/ alerts.in.ua

По данным ВС ВСУ, дроны-камикадзе РФ фикусируются в следующих областях Украины:

  • Херсонщина - курсом на Николаевщину;
  • Харьковщина - курсом на Днепропетровщину;
  • Восточная часть Черниговщины - курс юго-западный;
  • Южнее Чернигова - курс западный;
  • Центральная часть Полтавщины - курс юго-западный;
  • На границе Полтавщины и Харьковщины - курс южный.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе

  1. Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
  2. Найдите укрытие и переждите атаку.
  3. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ массированно запустила дроны по Украине. Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую и Одесскую областт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны сбили 67 "Шахедов". Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряны в северных регионах Украины, сообщили в Воздушных силах.

Как сообщал Главред, в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

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ВСУ тревога война России и Украины атака дронов
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