РФ атакует ударными дронами: в ВСУ назвали, какие области под угрозой

Страна-агрессор РФ снова запустила ударные дроны-камикадзе, которые курсируют в воздушном пространстве Украины в ночь на воскресенье, 5 октября.
Об угрозе применения российских беспилотников на территории Украины идет речь в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Отметим, что в связи с запуском российских дронов-камикадзе сразу в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.
По данным ВС ВСУ, дроны-камикадзе РФ фикусируются в следующих областях Украины:
- Херсонщина - курсом на Николаевщину;
- Харьковщина - курсом на Днепропетровщину;
- Восточная часть Черниговщины - курс юго-западный;
- Южнее Чернигова - курс западный;
- Центральная часть Полтавщины - курс юго-западный;
- На границе Полтавщины и Харьковщины - курс южный.
Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ массированно запустила дроны по Украине. Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую и Одесскую областт.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны сбили 67 "Шахедов". Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряны в северных регионах Украины, сообщили в Воздушных силах.
Как сообщал Главред, в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.
Другие новости:
- Поставки оружия ВСУ в 2025 году - под угрозой, союзникам не хватает денег - Bloomberg
- У Зеленского объяснили, чем План победы отличается от Формулы мира
- Армия РФ набирает темп, дальше - крупные города: майор ВСУ призвал украинцев "проснуться"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред