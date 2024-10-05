РФ атакует ударными дронами: в ВСУ назвали, какие области под угрозой

Сразу в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога в субботу вечером.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakuet-udarnymi-dronami-v-vsu-nazvali-kakie-oblasti-pod-ugrozoy-10602740.html Ссылка скопирована

РФ атакует Украину дронами-камикадзе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

Страна-агрессор РФ снова запустила ударные дроны-камикадзе, которые курсируют в воздушном пространстве Украины в ночь на воскресенье, 5 октября.

Об угрозе применения российских беспилотников на территории Украины идет речь в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Отметим, что в связи с запуском российских дронов-камикадзе сразу в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.

видео дня

/ alerts.in.ua

По данным ВС ВСУ, дроны-камикадзе РФ фикусируются в следующих областях Украины:

Херсонщина - курсом на Николаевщину;

Харьковщина - курсом на Днепропетровщину;

Восточная часть Черниговщины - курс юго-западный;

Южнее Чернигова - курс западный;

Центральная часть Полтавщины - курс юго-западный;

На границе Полтавщины и Харьковщины - курс южный.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ массированно запустила дроны по Украине. Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую и Одесскую областт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны сбили 67 "Шахедов". Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряны в северных регионах Украины, сообщили в Воздушных силах.

Как сообщал Главред, в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

/ Инфографика: Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред