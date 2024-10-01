РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА: в каких областях гремели взрывы

Россия запускала ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-desyatkami-udarnyh-bpla-v-kakih-oblastyah-gremeli-vzryvy-10601447.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Украину десятками дронов / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Подразделения Воздушных сил сбили 29 из 32 ударных БпЛА страны-агрессора РФ в ночь на вторник, 1 октября.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Командования Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

"В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении. видео дня

Также отмечается, что вследствие противодействия РЭБ еще три вражеских беспилотника локально потеряно, предварительно без последствий.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Всего ночью 1 октября 2024 года противник атаковал Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда - Крым).

/ t.me/ComAFUA

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ массированно запустила дроны по Украине. Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую и Одесскую областт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны сбили 67 "Шахедов". Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряны в северных регионах Украины, сообщили в Воздушных силах.

Как сообщал Главред, в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

/ Инфографика: Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред