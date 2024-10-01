УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА: в каких областях гремели взрывы

Алексей Тесля
1 октября 2024, 09:33
81
Россия запускала ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда.
РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА: в каких областях гремели взрывы
РФ атаковала Украину десятками дронов / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Подразделения Воздушных сил сбили 29 из 32 ударных БпЛА страны-агрессора РФ в ночь на вторник, 1 октября.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Командования Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

"В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

видео дня

Также отмечается, что вследствие противодействия РЭБ еще три вражеских беспилотника локально потеряно, предварительно без последствий.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Всего ночью 1 октября 2024 года противник атаковал Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда - Крым).

Screenshot
/ t.me/ComAFUA

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ массированно запустила дроны по Украине. Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую и Одесскую областт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны сбили 67 "Шахедов". Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряны в северных регионах Украины, сообщили в Воздушных силах.

Как сообщал Главред, в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

беспилотники Воздушные Силы война России и Украины атака дронов Дрон Shahed-136
Реклама

Главное за день

РФ накрыла артогнем центральный рынок Херсона: много погибших и раненых

РФ накрыла артогнем центральный рынок Херсона: много погибших и раненых

10:25 Украина
Кадровые изменения в Минобороны: Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей

Кадровые изменения в Минобороны: Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей

09:45 Украина
РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА: в каких областях гремели взрывы

РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА: в каких областях гремели взрывы

09:33 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

К вниманию водителей: что означает дорожный знак точка в треугольнике 110297

К вниманию водителей: что означает дорожный знак точка в треугольнике

Водителям на заметку: что означает круг с восклицательным знаком на панели авто 10425

Водителям на заметку: что означает круг с восклицательным знаком на панели авто

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря 7133

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Обнаруживают ежедневно: в ТЦК признались, как находят граждан, которые не обновили данные 6224

Обнаруживают ежедневно: в ТЦК признались, как находят граждан, которые не обновили данные

Последние новости

10:46

У грабителей нет шансов: 11 секретных мест, где можно спрятать ценные вещи

10:26

Назвали Стефанией: жена Никиты Преснякова показалась с новорожденной девочкой

10:25

РФ накрыла артогнем центральный рынок Херсона: много погибших и раненых

10:07

Что может сорвать способность РФ продолжать войну: "интересные" выводы ISW

09:45

Кадровые изменения в Минобороны: Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВозможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид Шарп
09:33

Обнуление невзгод четырех знаков: чью жизнь изменит солнечное затмение октября

09:33

РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА: в каких областях гремели взрывы

09:30

"Секрет тщательно хранили": Борис Джонсон назвал причину смерти Елизаветы II

09:13

За посылки придется платить больше: "Новая почта" изменила тарифы для украинцев

Реклама
09:01

Похолодает на 10 градусов: какой будет погода в Украине в октябре

08:19

Застряли в своей ловушке: смогут ли оккупанты продвигаться на Курщине - ISW

08:12

Известный продюсер рассказал об участии Klavdia Petrivna и СолоХи в нацотборе на "Евровидение 2025"

08:10

Что означает победа Трампамнение

08:00

Великая смута и 10 халифов на час: что ждет Россию после Путина и кто станет преемникомВидео

07:52

Израиль официально начал наземную операцию на юге Ливана: что известно

07:10

Только остроглазый гений увидит "странный цветок": на загадку дается всего 8 секунд

06:50

Киеву не нужно разрешение на удары по РФ: в Госдепе США уточнили важную деталь

06:10

Потери войск Путина резко возросли: что происходит на фронтемнение

05:40

Гороскоп на октябрь 2024 для Львов: новые люди, важная встреча и второй шансВидео

04:45

Что значит "зіркий": мало кто знает истинное значение словаВидео

Реклама
04:03

"Рассматривают и другие варианты": чем для России закончится ядерный удар по Украине

03:30

Большинство не догадывается: когда не стоит оставлять авто с поднятым "ручником"

02:30

Кремль травит новым ядом: хирург назвал, чем Навального могли убить в колонии

02:00

Виталий Козловский перестал скрывать, с чего начался его роман с женой

01:24

Засияют ярче звезд: 3 знака зодиака, которых в октябре ждет настоящий тиумф

01:23

Украина под атакой "Шахедов": по регионам распространяется воздушная тревога

30 сентября, понедельник
23:33

"Осталось несколько дней": в ВСУ прогнозируют скорую потерю большого города

23:33

Оккупанты получили новую цель на Лимано-Купянском направлении - Снегирев

22:45

Опять не в ту дверь: путинист Филипп Киркоров налетел на журналиста

22:13

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

22:13

Снаряд "разгонят" на 500 км: зачем Украине передают мощные бомбы JSOW – мнение

22:09

Что нужно добавить в шампунь, чтобы отрастить густые волосы: результат удивит

22:06

"Мажорная какая-то?": Элина Свитолина ответила Сергею Притуле прямо в глаза

21:21

Гениально простой способ: как избавиться от запаха сырости во время сушки одежды в помещенииВидео

21:21

Зима пройдет без отключений: в "Укрэнерго" удивили неожиданным сценарием

21:07

Почему листья желтеют осенью: раскрываем секреты природы

20:59

РФ готовит массированный ракетный удар: Коваленко раскрыл дату, которую ждут оккупанты

20:25

Членство Украины с оккупированными территориями: в НАТО сделали важное заявление

20:21

Певица Kola призналась, почему не заводит детей: "Не время даже думать об этом"

20:15

Зеленский после посещения США сделал загадочное заявление

Реклама
19:47

Под Запорожьем РФ усиливает подразделения: Кирильчук заявил об угрозе наступления россиян

19:38

Снег и "минусовая" погода: Украину атакует сильное похолодание

19:20

В ДТП на Волыни погиб легендарный "киборг", полный кавалер ордена "За мужество"

19:10

Трамп и кульбиты: что не так с его репутациеймнение

19:05

Можно ли есть сырое тесто: мало кто знает, какая опасность подстерегает тех, кто так делает

18:51

На двоих трое детей и 12 лет разницы: известная украинская актриса вышла замуж

18:42

Сколько украинцев останутся за границей после войны : прогноз от миграционных аналитиков новости компании

18:35

В Украину сунет вторая пылевая буря: чем она опасна и когда закончитсяВидео

18:33

Удар достиг цели: аналитики раскрыли последствия атаки на арсенал РФ "Котлубань"

18:14

Беларусь бряцает оружием у границ с Украиной: в ЦПД назвали главную цель Минска

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять