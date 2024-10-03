Украина под атакой Шахедов: раздаются взрывы, громко даже в Киеве

В Киеве и областях, где объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

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РФ атаковала Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". В некоторых областях прогремели уже первые взрывы. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Первые Шехеды залетели с южного направления и через Сумскую область. Ударные дроны летели в направлении Черниговщины, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей.

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: скриншот

В Сумской области прогремел мощный взрыв. В местной ОВА отметили, что враг ударил БПЛА типа "Герань-2" по Сумской общине. В результате атаки ранены 8 человек.

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РФ атаковала Украину Шахедами / фото: скриншот

Воздушная тревога в Киеве

В Воздушных силах предупредили об объявлении воздушной тревоги в столице. Вражеские беспилотники долетели до Киева.

"Киев в укрытие, возможна работа ПВО", - говорилось в сообщении.

Местные Telegram-каналы заявили о взрывах в Киеве. По предварительным данным это была работа ПВО.

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: скриншот

Сообщается, что один Шахед маневрирует в пределах Киева, а второй летит в направлении Белой Церкви.

Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удар по Украине - Россия готовится к новой атаке

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что российские оккупанты вполне вероятно могут накапливать крылатые ракеты для удара по Украине 7 октября - именно в тот день диктатор Владимир Путин празднует свой день рождения.

В течение последних нескольких недель российские оккупанты едва ли не ежедневно атакуют украинские города, в том числе столицу, "Шахедами". По словам экспертов, вероятно, причина кроется в увеличении производства этих дронов-камикадзе в самой России.

Аналитик Алексей Гетьман считает, что Украину может ждать самая массированная атака с сотнями ракет и дронов. Во время следующей ракетной атаки российские оккупанты могут выпустить по Украине до 300 воздушных целей.

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