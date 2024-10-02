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РФ может изготавливать 50 "шахедов" в сутки: в Defense Express заявили о новых угрозах

Юлия Закрепа
2 октября 2024, 02:32
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Россияне изготавливают дроны-камикадзе типа Гарпия-А3 и накапливают их.
воздушная тревога, шахед
РФ накапливает новые БПЛА / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что россияне перевыполнили свой план и могут изготавливать полсотни "шахедов" ежесуточно.

"Это была та ситуация, когда цифры впечатляющие поступали в течение нескольких дней, и каждый день новая впечатляющая цифра. Потому что по состоянию на субботу, считайте, из того, что появилось в западных источниках, и, скажем так, оно подтвердилось параллельными подсчетами. Россияне сумели выйти на производство ориентировочно 4 700 "шахедов" в год, это только по текущим данным. И там дальше даже получалась такая неприятная история, что Алабуга должна была по своим планам изготовить 6 тысяч шахедов до сентября 2025 года. Но, к сожалению, ра**исты план свой перевыполнили и буквально, как говорится, пятилетку за 4 года, то они сделали эти 6 тысяч "шахедов" уже на август 2024 года. И получается, они еще до следующей осени могут доштамповать минимум 4 тысячи 700 "шахедов" только на этом объекте", - рассказал он в эфире телеканала "Еспресо".

Военный эксперт отметил, что речь может идти о различных путях поступления дронов в РФ.

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инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о "Шахеде" / Инфографика: Главред

Аналитик также сообщил, что россияне изготавливают дроны-камикадзе типа Гарпия-А3. Однако производство "Шахедов" может быть на других объектах российского ВПК.

"Потому что если еще обращать внимание на другие данные и подсчеты, которые появляются в открытом доступе, из того что писало Reuters. С одной стороны непонятно, что они имеют в виду, когда пишут дроны-камикадзе типа Гарпия-А3, потому что по сути они пишут об одних и тех же "шахэдах". С другой стороны они указывают на то, что, возможно, производство "шахедов" в России сосредоточено не только в Алабуге, не только там возможны какие-то еще иранские поставки, но и, возможно, там может быть производство на других объектах российского ВПК. Например, дочернее предприятие корпорации "Алмаз-Антей", которая вообще занимается зенитными ракетами, и это не говоря уже о сообщениях, которые были не подтверждены, но звучали, о том, что даже Китай может те же "Шахеды" изготавливать", - сказал он.

Иван Киричевский отметил, что Украине придется еще больше усиливать систему ПВО.

"Даже есть такая проблема, из того, что явно проходит по оборонной поддержке, которую нам США готовы предоставлять следующие несколько месяцев, там явно будут преобладать средства противовоздушной обороны, но, к сожалению, это объективно. Если брать текущую ситуацию с шахедами, которые россияне используют в том числе в прифронтовой линии. Скажем, если непосредственно брать то, что на фронте россияне делают ставку на использование авиации. То, получается, нам из-за массирования производства шахедов, у нас будет потребность захлебываться в дополнительных средствах противовоздушной обороны и придется делать акцент именно на средствах ПВО вместо, например, наземных средств, которые могли бы помочь активизировать боевые действия на суше, скажем так, в нашу пользу", - добавил он.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, что РФ сбросила шесть бомб на Запорожье и попала по многоэтажке. Враг ударил по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, уже известно о двух раненых. В Запорожской ОГА добавили, что двенадцатилетний ребенок ранен в результате обстрела.

РФ атакует Харьковскую область бомбами и дронами. Известно, что дрон попал в частный автомобиль. Харьковская областная прокуратура уточнила, что погибший мужчина - судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь местным жителям.

26 сентября РФ массированно запустила дроны и ракеты по Украине. Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области. Мощные взрывы прогремели в 14 областях, где работали Воздушные Силы ВС Украины.

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