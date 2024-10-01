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РФ сбросила шесть бомб на Запорожье: попала по многоэтажке, есть жертва и раненые

Алексей Тесля
1 октября 2024, 12:38обновлено 1 октября, 14:12
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Враг ударил по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, уже известно о пострадавших.
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РФ ударила по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Запорожская ОВА

Российские оккупационные войска обстреляли Запорожье во вторник днем, 1 октября. В результате есть жертва и раненые.

Об этом идет речь в сообщении Запорожской областной военной администрации в Telegram.

"Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, нанесли 6 ударов", - говорится в сообщении.

видео дня

Сообщается, что враг ударил по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, уже известно о двух раненых.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что в результате удара РФ как минимум один человек погиб, шестеро ранены.

Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен русскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

"Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры", - написал он.

В Запорожской ОВА добавили, что двенадцатилетний ребенок ранен в результате обстрела.

"За помощью к медикам обратился 21 человек. Один мужчина погиб на месте попадания", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - РФ ударила по Запорожью:

Screenshot
/ Скриншот

  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/zoda_gov_ua, t.me/s/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news, Facebook/DSNSZP

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках российских корректируемых авиационных бомб на Запорожье и призывали людей находиться в укрытиях.

Удары РФ по Запорожью - последние новости по теме

Напомним, ранее российские захватчики обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Войска РФ попали по жилой застройке, разрушены многоэтажка и частные дома.

Ранее сообщалось о массированных обстрелах Россией Запорожья КАБами. Российские оккупанты изменили тактику ударов по Запорожью - по прифронтовому областному центру преимущественно наносят авиаудары, а не применяют баллистику.

Как сообщалось ранее, Россия заметно увеличила интенсивность обстрелов Запорожья - под удар попадает преимущественно гражданское население. В частности, вчера, 29 сентября, РФ попала в жилые дома, более десятка человек получили ранения.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

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