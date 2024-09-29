Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненых

Российские оккупанты, в частности, целились по железнодорожной станции "Запорожье-1".

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РФ обстреляла Запорожье КАБами / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС, Запорожская ОГА

В результате удара оккупантов по гражданским объектам Запорожья утром, 29 сентября, количество раненых возросло до 13 человек.

Как сообщил председатель ОГА Иван Федоров, по состоянию на 11:00 утра известно о 13 пострадавших, среди них - 17-летний парень.

Тем временем Укрзализныця отчитывается об обстреле россиянами станции "Запорожье-1" - повреждено здание вокзала и окна в поезде № 40 Запорожье - Солотвино.

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"Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников по предварительным данным нет", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Украине - взрывы сегодня

Как писал Главред, российские захватчики в ночь на 29 сентября обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Войска РФ попали по жилой застройке, разрушены многоэтажка и частные дома.

Всего Россия ночью 29 сентября выпустила по Украине более двух десятков дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в четырех областях. Районы пусков: Ейск, Курск и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

КАБ - характеристики / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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