Массированные обстрелы Россией Запорожья КАБами: в ВСУ назвали причину

Российские оккупанты изменили тактику ударов по Запорожью - по прифронтовому областному центру преимущественно наносят авиаудары, а не применяют баллистику типа С-300/С-400. К таким действиям врага заставили прибегнуть атаки ВСУ на силы ПВО противника в Крыму.
Как рассказал в эфире Ранок.LIVE председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, Россия все чаще применяет по Запорожью управляемые авиабомбы.
Тимочко отметил, что благодаря усилиям ВСУ удалось значительно снизить количество систем С-300, С-400 и С-200 в Крыму, которые ранее использовались оккупационной армией.
"Мы сумели серьезно уничтожить их С-300, С-400, С-200, которые они применяли из Крыма. После того как мы обвалили их систему С-300, они все равно, пытаясь держать под террором Запорожье, теперь пытаются использовать дополнительно авиацию для нанесения таких ударов", - высказался Тимочко.
Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
Взрывы в Запорожье - что стоит знать
В течение последней недели Россия заметно увеличила интенсивность обстрелов Запорожья - под удар попадает преимущественно гражданское население. В частности, вчера, 29 сентября, РФ попала в жилые дома, более десятка человек получили ранения.
В ВСУ напоминали, что Запорожье - прифронтовой город, и россияне из области "никуда не делись". Однако у противника нет ресурса вести наступательные действия. Хотя эксперты считают, что ВС РФ могут активизироваться на этом направлении, чтобы попытаться отвлечь ВСУ.
Как отмечал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, угроза оккупации Запорожья появится, если России удастся захватить Угледар - за этот город с противником продолжаются жестокие бои до сих пор.
"Захватив Угледар, россияне смогут продолжить продвижение к крупным городам. Сначала продвижение на этом направлении будет иметь только оперативное значение, а дальше может перерасти в стратегическое. С военной точки зрения - это определенные направления и территории, и ситуация может ухудшаться", - высказался он накануне.
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