Больше вреда, чем пользы: в Bloomberg назвали риски перемирия между Киевом Москвой

Каким бы желательным ни было прекращение огня, оно повлечет за собой огромные риски для Украины.

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В Bloomberg оценили шансы заключить перемирие между Россией и Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, сайт Кремля

Перемирие в Украине только "подбодрит" российского диктатора, ослабит Киев и приведет к продолжению войны. Пока Владимир Путин верит в то, что он может пережить западную поддержку Украины, война на истощение будет продолжаться. Как говорится в статье Bloomberg, вопрос в том, как поменять его расчеты.

Как пишут журналисты, Путин время от времени притворялся, что заинтересован в переговорах, но их цена — отказ Украины от своих претензий на четыре незаконно аннексированных им региона, а также Крым и отказ от надежд на членство в НАТО. Эти условия свидетельствуют о неискренности хозяина Кремля, ведь в это время вся экономика России была переориентирована на поддержку войны, РФ по-прежнему покупает оружие и технологии у своих союзников, а заявленная цель Путина остается прежней - сделать Украинцу вассалом России.

"Каким бы желательным ни было прекращение огня, оно повлечет за собой огромные риски для Украины", - отмечет автор статьи.

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Пауза даст российским военным пополнить потери в рядах армии, спланировать новые мобилизационные усилия, устранить оперативные недостатки и пополнить свои запасы оружия

"Путин, скорее всего, воспользуется таким перемирием, чтобы просто спланировать больше атак, как он делал неоднократно в прошлом — в том числе после своего предыдущего вторжения на Украину в 2014 году", - пишет Bloomberg.

Усугубляя этот риск, пауза может поставить под угрозу международную поддержку Украины, что еще больше усложнит ей задачу защиты от страны-агрессора России. Как отмечают журналисты, многие западные союзники уже ищут повод перенаправить средства из Украины на внутренние нужды. Более того, Германия планирует значительное сокращение такой помощи в бюджете следующего года. Прекращение боевых действий может стать правдоподобным прикрытием.

"Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что российское общество останется пассивным, а его армия достаточно хорошо финансируется, чтобы продолжать борьбу. Прекращение огня может сделать все эти ставки более вероятными — и Украина, и Запад могут оказаться в худшем положении, когда военные действия возобновятся", - говорится в статье.

Таким образом, цель США и их союзников должна заключаться в том, чтобы обеспечить Украине максимальные переговорные рычаги, прежде чем вступать в переговоры.

"Для начала Запад должен признать, что любое существенное сокращение финансирования сейчас не положит конец войне — оно придаст смелости Путину. Он должен продолжать укреплять возможности ПВО Украины, увеличивать поставки боеприпасов и другого оружия и снимать большинство ограничений на использование ракет большой дальности. Только согласованные усилия такого рода, вероятно, изменят расчеты затрат и выгод Путина", - отмечает автор.

Далее союзникам необходимо договориться о надежной гарантии безопасности для Украины. Членство Украины - непростая задача, но коллективное обязательство защищать территории, которые в настоящее время находятся под контролем Украины, должно быть на столе, чтобы сдержать дальнейшую агрессию.

Bloomberg напоминает, что на протяжении всего своего правления Путин всегда был готов нарушать перемирия и соглашения и отступать от своих слов, когда он видел в этом стратегическую выгоду.

"Есть все основания полагать, что и в этот раз он [Путин] сделает то же самое. Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не положит конец войне, не спасет жизни и не принесет пользы простым украинцам. Оно сделает наоборот", - резюмирует издание.

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План победы Владимира Зеленского / Инфографика Главреда

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