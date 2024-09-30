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Россия может прекратить наносить удары "Шахедами" по Украине: Братчук назвал условие

Юрий Берендий
30 сентября 2024, 13:22
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Братчук отметил, что по его мнению стоит ожидать положительных результатов, которые уменьшат давление на фронт и гражданское население.
Россия может прекратить наносить удары 'Шахедами' по Украине: Братчук назвал условие
Можно ожидать положительных результатов в борьбе с российскими атаками / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Удары по местам запуска российских ударных БпЛА по Украине могут заставить Россию на время прекратить атаки "Шахедов" и защитить украинские населенные пункты. Об этом в эфире телеканала "FREEDOM" сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, на юге есть несколько ключевых локаций, откуда запускаются "Шахеды": Чауда, Ейск и Приморско-Ахтарск.

"Небольшая предыстория. Помните, по Ейску было попадание в полигон, откуда "Шахеды" эти запускались, также были уничтожены и операторы этих беспилотников? И тогда на какое-то определенное время, скажем так, Ейск перестал нас беспокоить. Сегодня враг снова возобновил оттуда боевую работу. Соответственно, у Сил обороны снова появляется новая цель для того, чтобы нанести ответный удар", - сказал он.

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Братчук также подчеркнул, что российские войска ежедневно атакуют Украину, однако ВСУ активно работают над снижением интенсивности вражеских обстрелов.

"Думаю, что та работа, которая проводится Силами обороны, будет и дальше проводиться. Опять-таки не забываем о системах С-300 - эшелонированная противовоздушная оборона, надо отметить, на этой локации, поэтому не всегда наши "боевые комары" могут пролетать. Это те реалии, которые есть", - добавил он.

Кроме того, спикер отметил, что учитывая быстрое развитие украинских беспилотных сил, которые стали отдельным видом войск, можно ожидать положительных результатов в борьбе с российскими атаками.

"Результаты, которые действительно уменьшат давление и на фронт на юге, и, соответственно, на мирное население. Поэтому все локации известны, работа проводится, удары будут продолжаться", - сказал Братчук.

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Что известно о БпЛА типа "Shahed" / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - спикер главы Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 сентября 2024 года российская оккупационная армия атаковала Украину различными типами ракет и ударными дронами. Всего было зафиксировано 76 воздушных атак, из которых Силы ПВО сбили 67 дронов и одну управляемую ракету.

Российские войска также нанесли авиаудары по медицинскому объекту в Сумах, используя дроны "Шахед". По сообщению Сумской областной военной администрации, 28 сентября утром было зафиксировано три взрыва во время атаки на гражданское медицинское учреждение.

Кроме того, Россия готовится к новым массированным террористическим ударам по Украине, о чем сообщил заместитель министра обороны Александр Балануца.

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