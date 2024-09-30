Россия может прекратить наносить удары 'Шахедами' по Украине: Братчук назвал условие

Братчук отметил, что по его мнению стоит ожидать положительных результатов, которые уменьшат давление на фронт и гражданское население.

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Можно ожидать положительных результатов в борьбе с российскими атаками / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Удары по местам запуска российских ударных БпЛА по Украине могут заставить Россию на время прекратить атаки "Шахедов" и защитить украинские населенные пункты. Об этом в эфире телеканала "FREEDOM" сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, на юге есть несколько ключевых локаций, откуда запускаются "Шахеды": Чауда, Ейск и Приморско-Ахтарск.

"Небольшая предыстория. Помните, по Ейску было попадание в полигон, откуда "Шахеды" эти запускались, также были уничтожены и операторы этих беспилотников? И тогда на какое-то определенное время, скажем так, Ейск перестал нас беспокоить. Сегодня враг снова возобновил оттуда боевую работу. Соответственно, у Сил обороны снова появляется новая цель для того, чтобы нанести ответный удар", - сказал он. видео дня

Братчук также подчеркнул, что российские войска ежедневно атакуют Украину, однако ВСУ активно работают над снижением интенсивности вражеских обстрелов.

"Думаю, что та работа, которая проводится Силами обороны, будет и дальше проводиться. Опять-таки не забываем о системах С-300 - эшелонированная противовоздушная оборона, надо отметить, на этой локации, поэтому не всегда наши "боевые комары" могут пролетать. Это те реалии, которые есть", - добавил он.

Кроме того, спикер отметил, что учитывая быстрое развитие украинских беспилотных сил, которые стали отдельным видом войск, можно ожидать положительных результатов в борьбе с российскими атаками.

"Результаты, которые действительно уменьшат давление и на фронт на юге, и, соответственно, на мирное население. Поэтому все локации известны, работа проводится, удары будут продолжаться", - сказал Братчук.

Что известно о БпЛА типа "Shahed" / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер главы Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 сентября 2024 года российская оккупационная армия атаковала Украину различными типами ракет и ударными дронами. Всего было зафиксировано 76 воздушных атак, из которых Силы ПВО сбили 67 дронов и одну управляемую ракету.

Российские войска также нанесли авиаудары по медицинскому объекту в Сумах, используя дроны "Шахед". По сообщению Сумской областной военной администрации, 28 сентября утром было зафиксировано три взрыва во время атаки на гражданское медицинское учреждение.

Кроме того, Россия готовится к новым массированным террористическим ударам по Украине, о чем сообщил заместитель министра обороны Александр Балануца.

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