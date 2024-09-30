Обнаруживают ежедневно: в ТЦК признались, как находят граждан, которые не обновили данные

Нарушителями воинского учета грозит административная ответственность, они находятся в розыске, рассказал Андрей Мороз.

https://glavred.info/ukraine/obnaruzhivayut-ezhednevno-v-tck-priznalis-kak-nahodyat-grazhdan-kotorye-ne-obnovili-dannye-10601210.html Ссылка скопирована

Как выявляют военнообязанных, которые не обновили данные / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Военнообязанные, которые не обновили свои данные или не имеют военно-учетных документов, считаются нарушителями воинского учета и находятся в розыске полиции. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру".

По его словам, значительная часть военнообязанных уже обновила свои данные, но все еще есть те, кто этого не сделал. Такие лица автоматически становятся нарушителями воинского учета и им грозит административная ответственность.

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мероприятий по оповещению и передают полиции", - рассказал представитель ТЦК и СП. видео дня

К нарушителям относятся также те, кто не имеет военно-учетных документов и люди с документами неустановленного образца. Среди военнообязанных есть лица, имеющие право на отсрочку, но не обновили данные. Мороз отметил, что все эти лица находятся в розыске, и их обнаруживают ежедневно.

После выявления ТЦК актуализирует данные о нарушителе. Если человек подлежит призыву, то он проходит военно-врачебную комиссию.

"Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу", - пояснил он.

Обновление данных в Украине / Инфографика: Главред

Закон №10449 о мобилизации упростил работу ТЦК. Мороз отметил, что самой значительной новацией стало обновление военно-учетных данных, что позволило получить актуальную информацию о военнообязанных, их место регистрации и контактные номера телефонов.

"Ведь многие лица зарегистрированы были по одному адресу, а проживали по другому. Таким образом мы не могли вручить этим военнообязанным повестки, потому что не знали их местонахождения", - подчеркнул он.

Представитель ТЦК и СП рассказал, что изменения в законодательстве позволяют собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему "Оберіг".

"Теперь мы понимаем, где человек живет, как с ним можно связаться, где он работает", - отметил Мороз.

Кто такой Андрей Мороз? Андрей Васильевич Мороз -подполковник, и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, отсрочка от мобилизации для военнообязанных, которая предоставляется максимум на 90 дней, будет действовать до 9 ноября. После этого, по словам представителя Полтавского ТЦК Романа Истомина, отсрочку нужно будет продлевать. Это касается лиц, которые получили документ в сентябре или октябре - им придется снова проходить процедуру.

Также граждане, которые обновили свои данные в приложении Резерв+, получат повестки для посещения ТЦК через Укрпочту. После получения повестки у них будет две недели, чтобы явиться в военкомат, сообщил адвокат Евгений Филипец.

Член оборонного комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский сообщил, что в стране действует директива, которая позволяет привлекать мужчин в возрасте 50-60 лет в Силы обороны только по отдельному мобилизационному распоряжению. Этот подход поддерживается военным руководством и призывают только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред