Когда повестка считается врученной и сколько дней на 'явку': в ТЦК шокировали заявлением

Повестка направляется заказным письмом с описью вложения, что является доказательством ее получения, отметила представитель ТЦК Лариса Козак.

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Как и когда присылаются повестки - разъяснение от ТЦК / Колаж: Главред, фото: УП, Telegraf

Повестку выписывают и высылают гражданам Украины не позднее следующего дня после ее подписания. Военнообязанные должны явиться в ТЦК в течение 14 дней. Об этом в интервью Главреду рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.

"Дата явки по такой повестке должна определяться не менее чем через 14 дней. Это сделано для того, чтобы исключить вопрос, например, задержки почтового отправления, недоставки данной повестки", - отметила представитель ТЦК.

По ее словам, если военнообязанный обновил свои данные в системе "Резерв+", повестка направляется на обновленный адрес. Тем, кто не обновил данные, повестку присылают по месту зарегистрированного проживания.

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Козак отметила, что нормативно-правовой акт предусматривает, что повестка направляется заказным письмом с описью вложения, и это является надлежащим доказательством ее получения после завершения 14-дневного срока.

"В любом случае, взял гражданин эту повестку в руки лично, не забрал из почтового отделения, или она вернулась в связи с окончанием сроков хранения, или даже с отметкой "лицо не проживает", такая повестка будет считаться автоматически врученной. И после этого уже можно запускать механизм наложения соответствующего административного взыскания", - пояснила она.

Кто такая Лариса Козак Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - вручение повесток

Напомним, адвокат Роман Симутин заявил, что первыми получат повестки те военнообязанные, которые обновили данные, но не имеют отсрочки или бронирования. Сейчас в реестре "Оберег" более 4,6 млн человек, из которых около 1,5 млн могут вызвать для прохождения медкомиссии.

Также спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сказал, что если украинцы обновят свои военно-учетные данные или зарегистрируются в приложении "Резерв+", повестки на улицах не будут вручаться. Он отметил, что повестки могут присылать заказным письмом, поскольку пока нет юридической базы для введения электронных повесток.

Как сообщал Главред, ограничение на управление транспортом для военнообязанных не связано с обновлением данных, а возникает из-за невозможности полиции найти нарушителя, которого ТЦК подал в розыск. Офицер Лариса Козак объяснила, что блокировка банковских счетов возможна только через исполнительное производство, когда нарушитель не появляется в ТЦК и не платит штрафы.

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