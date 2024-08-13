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Запреты и ограничения: Кабмин придумал наказание не обновившим данные в ТЦК

Степан Гафтко
13 августа 2024, 20:57
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Кабмин установил, что военнообязанные, которые не обновили данные в ТЦК, не могут обновить или получить водительское удостоверение, находясь за границей.
Запреты и ограничения: Кабмин придумал наказание не обновившим данные в ТЦК
В Кабмине придумали наказание для тех, кто не обновил данные в ТЦК / коллаж: Главред, фото: УНИАН, glavcom.ua

Если человек в возрасте от 18 до 60 лет не обновил данные в ТЦК и его данных нет в реестре "Оберіг", то он, находясь за границей, не сможет восстановить или получить водительское удостоверение, а также зарегистрировать транспортное средство. Соответствующее постановление разместили на сайте Кабинета министров.

Мужчины, которые не обновили свои военно-учетные данные и находятся за границей, не смогут восстановить или получить водительское удостоверение, а также получить документ о регистрации транспортного средства. Такое постановление принял Кабмин министров для поддержания и усиления мобилизации во время действия военного положения в Украине.

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мобилизация инфографика
Мобилизация инфографика / Инфографика: Главред

Так, установлено, что в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены:

  • размещенные за пределами Украины обособленные подразделения (филиалы, представительства) государственного предприятия, относящегося к сфере управления Государственной миграционной службы (то есть, ГП "Документ"), осуществляют прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получения его после потери или похищения, а также по государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, кроме транспортных средств, требующих экспертного исследования, и выдачу оформленных результатов их
  • Эти положения о выдаче оформленных результатов предоставления административных услуг не распространяются на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении с воинского учета или об уточнении (обновлении) персональных данных;
  • удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, изготовленные на бланке, заказанные средствами электронного кабинета водителя функциональной подсистемы единой информационной системы МВД или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія), гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из воинского учета или об уточнении (

То есть мужчины, которые не выполнили требования по обновлению своих военных данных в ТЦК, за рубежом будут ограничены в некоторых правах, таких, как получение водительского удостоверения или регистрации автомобиля.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Согласно новому закону о мобилизации, в некоторых регионах повестки военнообязанным уже начали рассылать по почте, первый такой случай зафиксирован в Волынской области.

Ранее стало известно, что западные партнеры Украины считают, что возраст призывников от 18 до 25 лет является наиболее оптимальным для службы в армии и для защиты Украины от врага.

Как сообщал Главред, в немецкой федеральной земле Гессен не будут выдавать мужчинам из Украины призывного возраста проездные документы, заменяющие загранпаспорта. Такое решение объяснили тем, что мужчины способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы.

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