Две недели на визит в ТЦК: кто первым получит повестку через Укрпочту

В случае неявки гражданина в ТЦК и СП по повестке, государство получит основание привлечь его к административной ответственности.

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У граждан будет 2 недели, чтобы после получения повестки посетить военкомат - адвокат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Повестки для посещения Территориальных центров комплектования через Укрпочту получат в первую очередь те граждане, которые обновили свои данные в приложении Резерв+. После получения повестки у них будет две недели, чтобы посетить военкомат. Об этом заявил адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец.

Во время стрима "Говорить великий Львів" он рассказал о том, что повестки получает, в первую очередь, лица, о которых есть актуальная информация.

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"Кто же получит такие повестки в первую очередь? Это те, кто обновил данные в "Резерв+", и есть актуальная информация о таких лицах", - отметил адвокат.

По его словам, гражданам дадут две недели, чтобы явиться в ТЦК и СП.

Кому могут прислать повестку во вторую очередь

Как утверждает адвокат, следующей категорией граждан, которым отправят повестку, станет те, кто не имеет права на отсрочку или пока ее не оформил и является годным к прохождению военной службы.

Как узнать, что наложен штраф

Если человек после получения повестки не явился в военкомат, у государства появляется возможность привлечь его к административной ответственности.

"Лицо этот процесс не контролирует, и оно узнает, что на него наложен штраф, когда исполнительная служба будет принимать соответствующие действия, особенно в отношении мер принудительного исполнения, и будут банковские счета заблокированы. Поэтому, всем рекомендую, заходить в реестр должников и мониторить данные", - подчеркнул Евгений Филипец.

Кратко про закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Повестки по почте – что об этом известно:

После вступления в силу нового закона о мобилизации граждане Украины должны были до 16 июня обновить свои военно-учетные данные. Власти предупредили, что тем, кто не обновил сведения, грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Также власти анонсировали отправку повесток по почте, которые будут считаться врученными вне зависимости от получения гражданином. На Волыни повестки по почте стали отправлять еще в августе. Заказным письмом на тот адрес, который есть в базе ТЦК.

В сентябре повестки начали рассылать "Укрпочтой" более массово. С 17 октября отправили как минимум 6000 повесток. В первую очередь повестки получают те, о ком у государства есть данные.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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