Повестки начали рассылать 'Укрпочтой': кто может получить их первыми

С 17 сентября уже отправлено не менее 6000 повесток по почте.

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Рассылка повесток по почте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сгенерированные в электронном реестре повестки начали рассылать военнообязанным "Укрпочтой". С 17 сентября их прислали уже по меньшей мере 6000. Об этом сообщила адвокат Тамила Алексик, передает "ТСН".

По её словам, генерировали повестки, скорее всего, используя данные из открытых реестров и "Дії", к которым у Минобороны есть доступ.

"Думаю, что первыми будут те, кто обновил данные - потому что информация о них есть в ТЦК и СП. Их искать не нужно. А вот информацию о людях, которые не обновили данные надо искать, путем генерирования информации в "Дії", где многие зарегистрировались, или в других реестрах. То есть здесь еще нужно, как говорится, напрячься и поработать, чтобы выявить таких лиц", - рассказывает юрист. видео дня

Вана отметила, что многие до сих пор считают, что повестку должны вручить под личную подпись в руки, но эти времена все прошли. Порядок их вручения прописан в правительственном постановлении, в которое внесли немало изменений.

"И из этого документа, меня больше всего тревожит пункт об особенностях вручения повесток - если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку. Именно это в ближайшем будущем создаст немало проблем", - объясняет Алексик.

Адвокат также рассказала, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК является:

получение почтового отправления с подтверждением этого факта;

отказ получить почтовое отправление с соответствующей отметкой;

проставление отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

проставление отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

"Я очень сомневаюсь, что кто-то будет ходить и вручать письма с повестками военнообязанным или стучать к ним в дверь. Также вряд ли - это будут сообщения на телефон, потому что для этого нужно иметь имеющиеся контакты всех призывников от 18 до 60 лет. Поэтому думаю, что это будет соответствующая процедура, предусмотренная "Укрпочтой" - уведомление о вручении. Письмо будет храниться на почте и у него будет определенный срок хранения, когда человек должен за ним прийти", - подчеркнула Алексик.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, начальник Управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой ранее сообщал, что Министерство обороны Украины работает над автоматизацией процесса выдачи повесток. Их будут генерировать, подписывать электронной подписью и доставлять военнообязанным "Укрпочтой".

Также известно, что в Волынской области уже начали отправлять военнообязанным повестки по почте. Их отправляют заказным письмом на адрес, который был указан в ТЦК или по последнему месту регистрации.

Кроме того, офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак отметила, что повестку выписывают и отправляют гражданам Украины не позднее следующего дня после её подписания. Военнообязанные должны явиться в ТЦК в течение 14 дней.

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