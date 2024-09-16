В Украине автоматизируют выдачу повесток: в Минобороны рассказали о нововведении

После автоматического генерирования повесток, они будут направляться на централизованную печать, а дальше в "Укрпочту", рассказал Олег Берестовой.

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"Укрпочта" будет доставлять военнообязанным повестки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министерство обороны Украины работает над автоматизацией процесса выдачи повесток. Их будут генерировать, подписывать электронной подписью и доставлять военнообязанным "Укрпочтой". Об этом сообщил начальник Управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой в DOU Podcast.

По его словам, нововведение предусматривает автоматизированную систему генерации повесток через реестр "Оберіг", что позволит оптимизировать и сделать процесс более прозрачным.

"Как сейчас происходит выписывание повесток, их выписывают вручную, распечатывают, и потом кипа бумаги приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать их, ставить печать, и дальше повестки разносят. Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре "Оберіг", подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК", - пояснил Берестовой. видео дня

Представитель Минобороны рассказал, что после автоматического генерирования повесток, их будут отправлять на централизованную печать, а оттуда на "Укрпочту", которая и доставит повестку адресату. В то же время Министерство обороны будет иметь доступ к информации о повестках: были ли они доставлены или нет, были ли утеряны, и сколько времени заняла их доставка.

Повестки можно проверить на достоверность

Кроме того, проверить достоверность повестки можно будет через приложение "Резерв+". Эта функция позволит через сканер QR-кода проверить, действительно ли начальник ТЦК подписал повестку и является ли она законной.

"Когда ты подписываешь электронной подписью эту повестку, то там не будет какой-то закорючки-подписи; и ты должен быть уверен, что тебе не прислали какой-то фишинг или что-то еще, а действительно твой ТЦК подписал эту повестку. Это функционал, который позволит защитить лицо как военнообязанного", - отметил Берестовой.

Однако, как заявил Берестовой, повесток не будет в приложении "Резерв+".

"Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны - повесток там нет", - подчеркнул он.

Что такое "Резерв+"? "Резерв+" - это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК, а летом появится электронный военный билет. По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Вручение повесток - новости по теме

Напомним, 16 августа Кабмин утвердил изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Согласно новым нормам законодательства, повестки теперь можно будет вручать не только лично, но и через заказные письма с описью содержимого.

Приложение "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным, их также не будут отправлять по электронной почте. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что законодательство не предусматривает электронные повестки.

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что если украинцы обновят свои военно-учетные данные или самостоятельно зарегистрируются в приложении "Резерв+", то вручение повесток на улицах станет ненужным.

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