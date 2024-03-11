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Люди с инвалидностью могут получать повестки от ТЦК: в ВСУ объяснили, для чего

Руслана Заклинская
11 марта 2024, 16:09
Повестка, выданная ТЦК и СП, - это прежде всего вызов в военкомат для уточнения данных о человеке.
Люди с инвалидностью могут получать повестки от ТЦК: в ВСУ объяснили, для чего
Повестки в Украине могут выдавать и лицам с инвалидностью / Коллаж: Главред, фото: Украинская правда, Цензор.net

Повестка от работников ТЦК и СП прежде всего является вызовом в военкомат для уточнения данных о лице. Даже люди с инвалидностью могут получать повестки, чтобы обновить информацию в военкомате. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Север".

"Довольно распространенная претензия к работникам ТЦК, которая встречается в соцсетях, - что повестки вручают мужчинам с инвалидностью. Однако если человек получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут", - пояснили в оперативном командовании.

Отмечается, что в случае изменения персональных данных (брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка и т.д.), мужчины должны сообщать ТЦК в течение 7 дней, как это установлено постановлением министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года.

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"То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы существенно меньше. Кстати, воинский учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и на предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда", - говорится в сообщении.

Кроме этого, большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочек от мобилизации тем, кто имеет соответствующие основания. Поэтому в ТЦК постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы "упростить ведение учета для центра комплектования, а себе жизнь".

"И даже после признания военно-врачебной комиссией годными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу раньше, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и слаживание уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте", - добавили в ОК "Север".

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Напомним, количество демобилизованных срочников, которых уволят в запас во время военного положения, остается конфиденциальной информацией. Народный депутат Александр Федиенко подтвердил, что многие из них выразили желание остаться на службе подписав контракт, а тех, кто уволился, могут мобилизовать снова через год.

Также в новом законопроекте о мобилизации предусматривается бронирование или отсрочка не только для госслужащих, но и для других профессий, которые являются критически важными для работы государства и общества. Конкретный перечень этих категорий будет утвержден правительством.

Как сообщал Главред, мобилизационный резерв Украины составляет около 5 миллионов человек, из которых примерно 2,5 миллиона готовы нести военную службу, сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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