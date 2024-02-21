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МО разрабатывает приложение для военных Армия+: будут ли там повестки

Яна Ставская
21 февраля 2024, 22:40
В министерстве хотят "оцифровать" бумажную работу военнослужащих.
МО разрабатывает приложение для военных Армия+: будут ли там повестки
Будут ли е-повестки? В МО дали однозначный ответ / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, ТСН

Минобороны разрабатывает приложение Армия+ для военнослужащих. Представители министерства заверили, что повесток в нем не будет, поскольку приложением будут пользоваться бойцы, уже находящиеся на службе.

В частности, через приложение будет возможность подписать и отправить рапорт в несколько кликов - по уже готовым шаблонам.

"Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все", - отметил министр обороны Рустем Умеров.

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Кроме этого, в приложении Армия+ будут:

  • электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к е-услугам боевых систем;
  • комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы;
  • формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, базируясь на реальных данных;
  • обучающие онлайн курсы для саморазвития.

Отдельно заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко подчеркнула, что в новом приложении для военнослужащих не будет повесток, поскольку его пользователями будут люди, уже находящиеся на фронте.

"Армия+" - это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже борются за свободу на линии боевого столкновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и непосредственно осуществляют задачи на фронте", - ответила она.

Запуск приложения ожидается летом.

Электронный кабинет - не для повесток

ВР в последнее время работали над электронным кабинетом военнообязанных. Как замечал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, с помощью электронного кабинета военнообязанным легче будет доказывать ТЦК наличие отсрочки или бронирования.

Также, по его словам, е-кабинет будет упрощать процесс доказательства различных исключений, таких как наличие несовершеннолетних детей или статус опекунства.

Позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров заметил, что правительство работало над внедрением электронного билета для военных, однако он, вероятнее всего, будет не в приложении "Дія".

"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны", - пояснил Федоров.

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мобилизация война в Украине ВСУ повестка война России и Украины Рустем Умеров
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