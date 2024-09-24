Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Минобороны раскрыли детали

В Минобороны отметили, что Россия готовится к новым масштабным ударам по Украине и призвали Испанию ускорить поставки военной помощи.

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Враг готовится к новым массированным ударам по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны России

Страна-агрессор Россия проводит подготовку по новым массированным террористическим ударам по территории Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Балануца во время встречи с Рикардо Лопесом-Арандой Хагу, Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Испании в Украине.

Заместитель министра обороны Украины призвал Испанию ускорить передачу систем ПВО и танков в Украину

"Помощь Испании является важным усилением возможностей Украины для отражения российских атак. По возможности нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности Hawk. Враг не прекращает масштабные обстрелы, готовится к новым террористическим атакам, поэтому мы должны сделать все, чтобы ЗРК оказались в руках наших военных как можно быстрее", - отметил Александр Балануца. видео дня

Заместитель министра выразил благодарность правительству Испании за оказанную помощь, которая до конца 2024 года должна превысить 1 миллиард евро. Он также пригласил испанских партнеров принять участие во втором Международном форуме оборонных индустрий, который состоится в Киеве.

Александр Балануца подчеркнул активную роль Испании в коалициях возможностей и предложил ей присоединиться к программе по восстановлению военных госпиталей.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Массированные удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 сентября украинские Воздушные силы сбили 66 ударных вражеских беспилотников. Отмечается, что с 20:00 23 сентября до 07:00 24 сентября радиотехнические войска отслеживали 85 воздушных угроз со стороны противника.

В ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО смогли уничтожить 71 беспилотник. Всего вражеские силы выпустили 2 ракеты Х-59/69 и 80 дронов типа "Шахед" из районов Ейска и Курска.

По данным OSINT-сообщества Tracking, российские войска готовятся к новому массированному обстрелу Украины. Аналитики отмечают, что с 10 сентября на аэродром "Энгельс-2" уже четвертый раз прилетел военный транспортный самолет Ил-76, перевозя боеприпасы, включая ракеты Х-101.

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