Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Минобороны раскрыли детали

Страна-агрессор Россия проводит подготовку по новым массированным террористическим ударам по территории Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Балануца во время встречи с Рикардо Лопесом-Арандой Хагу, Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Испании в Украине.
Заместитель министра обороны Украины призвал Испанию ускорить передачу систем ПВО и танков в Украину
"Помощь Испании является важным усилением возможностей Украины для отражения российских атак. По возможности нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности Hawk. Враг не прекращает масштабные обстрелы, готовится к новым террористическим атакам, поэтому мы должны сделать все, чтобы ЗРК оказались в руках наших военных как можно быстрее", - отметил Александр Балануца.видео дня
Заместитель министра выразил благодарность правительству Испании за оказанную помощь, которая до конца 2024 года должна превысить 1 миллиард евро. Он также пригласил испанских партнеров принять участие во втором Международном форуме оборонных индустрий, который состоится в Киеве.
Александр Балануца подчеркнул активную роль Испании в коалициях возможностей и предложил ей присоединиться к программе по восстановлению военных госпиталей.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Массированные удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 сентября украинские Воздушные силы сбили 66 ударных вражеских беспилотников. Отмечается, что с 20:00 23 сентября до 07:00 24 сентября радиотехнические войска отслеживали 85 воздушных угроз со стороны противника.
В ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО смогли уничтожить 71 беспилотник. Всего вражеские силы выпустили 2 ракеты Х-59/69 и 80 дронов типа "Шахед" из районов Ейска и Курска.
По данным OSINT-сообщества Tracking, российские войска готовятся к новому массированному обстрелу Украины. Аналитики отмечают, что с 10 сентября на аэродром "Энгельс-2" уже четвертый раз прилетел военный транспортный самолет Ил-76, перевозя боеприпасы, включая ракеты Х-101.
Другие новости:
- Приглашение Украины в НАТО: у Зеленского раскрыли часть "плана победы"
- "Не верю, что Путин готов": Зеленский озвучил "план победы" и заговорил об окончании войны
- Враг может зайти в тыл и закрыть в кольцо: какая новая опасность нависла над ВСУ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред