Враг может зайти в тыл и закрыть в кольцо: какая новая опасность нависла над ВСУ

Сейчас, благодаря Силам обороны, врагу из РФ такой маневр не удается.

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ВСУ наносят врагу на Кураховском направлении большие потери / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

На Кураховском направлении удалось за два дня уничтожить более 16 единиц техники и более 60 военных личного состава россиян, однако город находится по флангам в относительном окружении. Об этом и.о. пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас Курахово находится по флангам в относительном окружении. То есть в случае, если бы россияне продвинулись дальше на Угледарском и Покровском направлениях, у них была бы действительно возможность зайти в тыл и закрыть в кольцо город Курахово. Но пока, благодаря Силам обороны, им это не удается", - отметил Войтенков.

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. видео дня Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Однако ВСУ успешно уничтожают агрессоров на этом направлении и, по данным и.о. пресс-офицера 33-й ОМБр, за два дня удалось уничтожить более 16 единиц техники и более 60 военных личного состава россиян.

"Согласно комментариям офицера 15-й бригады, которая действует на Покровском направлении, там удалось остановить россиян, и они никуда дальше не идут. Так же здесь. Мы их остановили, и ни один их штурм не был успешным. Они просто погибают в полях", - подчеркнул Войтенков.

​ Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

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Как известно, в последнее время оккупанты меняют тактику на Донбассе. Однако ВСУ контролируют около 40% территории Донецкой области, что свидетельствует об идеологическом поражении Путина.

В свою очередь в ЦПД рассказали о наступлении РФ на Угледар. КАБ и авиация - это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться, однако раньше город было удобно оборонять, а сейчас враг разрушает Угледар КАБами.

Кроме этого, к сожалению, главная логистическая дорога на Харьковщине теперь под огневым контролем РФ. Есть значительное преимущество врага по численности, в том же числе на направление бросили и "вагнеровцев".

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