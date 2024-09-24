Главная логистическая дорога на Харьковщине под огневым контролем РФ - военный

На этом направлении враг значительно превосходит численностью.

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Бои на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Главная логистическая дорога на Харьковщине - трасса Боровая - Купянск-Узловой - Купянск уже фактически под огневым контролем россиян. Об этом сказал военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире Киев24.

"Есть угроза на этом направлении, возможно, с точки зрения логистики. Враг к этому пути пытается прорваться. На самом деле довольно сложная ситуация, потому что фактически этот путь уже под огневым контролем. Но, тем не менее, стараемся, несмотря на численное превосходство врага, не давать ему сделать каких-то значительных продвижений", - заявил военный.

По его словам, ситуация на направлении циклично-активная уже длительное время. То есть нет такого, чтобы она ослаблялась. Есть значительное преимущество врага по численности. В том числе сюда бросили и "вагнеровцев".

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"Чтобы вы понимали потери врага более чем на порядок выше чем у нас. И они все равно продолжают давить", - отметил он.

Военный также добавил, что периодически ВСУ отбивают позиции у врага.

"Когда враг занял какую-то позицию, пока не закрепился, пока не наладил логистику, его гораздо легче выбить, чем когда наладит логистику, будет подвоз БК, ротации. На этом этапе его быстро можно поразить теми же FPV-дронами. Очень эффективно просто забрасывать этими дронами, пока не подтянули туда РЭБ. Поэтому да, есть определенные штурмовые действия (со стороны сил обороны, - Ред.), не массированные, но в определенных операциях они присутствуют", - подчеркнул Петрович.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава. На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Ситуация на Харьковском направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, с начала наступления российских войск на севере Харьковской области, начавшегося в мае 2024 года, оккупанты потеряли более 16 тысяч военных.

Также известно, что ситуация на Харьковском направлении остается сложной, однако у врага отслеживаются большие проблемы. В частности, в районе Глубокого противник осуществил перегруппировку штурмовых групп.

Кроме того, офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявил, что российские оккупанты оказались в ловушке в Волчанске на Харьковщине.

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