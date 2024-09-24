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"Надо быть реалистом": президент Чехии заговорил о передаче украинских территорий РФ

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2024, 03:46
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Петр Павел заявляет, что война не закончится поражением Украины или России.
Питер Пол, ВГУ
Президент Чехии выдал циничное заявление о территориальных уступках / Колаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ОП

Украина может столкнуться с необходимостью "отдать России часть территорий в обмен на мир". Этот сценарий "является реалистичным". Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает The New York Times.

Он утверждает, что Киеву якобы нужно пойти на уступки и согласиться на определенные условия РФ.

"Украине нужно будет быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территории, оккупированной Россией ... Наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией", - говорит Петр Павел.

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Он убежден, что Украина и Россия не смогут достичь своих максимальных целей. РФ не заставит Украину отдать все оккупированные территории, а Украина "не сможет вернуть все территории, включая Крым".

"Если говорить о полном поражении Украины или России, то этого просто не произойдет. Конец войны будет где-то посередине", - добавил Павел.

Кто такой Петр Павел

Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года.

Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32 % голосов во втором туре

Когда закончится война - главные новости

Как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Игорь Олейник отметил, что война между Россией и Украиной может затянуться, особенно если начнутся переговоры. Наилучший шанс на победу для Украины возникнет только в случае распада России, но этот сценарий маловероятен.

Майор ВСУ Алексей Гетьман указал на важный нюанс: если РФ будет иметь возможность атаковать Украину ракетами и дронами, то нельзя будет считать, что война закончилась. Он убежден, что Украине полностью нужно разбить российскую армию и сделать так, чтобы у РФ исчезла возможность действовать агрессивно.

Позже появился неожиданный прогноз министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса. Он отметил, что РФ применяет численное преимущество в войне, из-за чего боевые действия могут продолжаться в этом и следующем году.

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