'Россия спешит': оккупанты меняют тактику в Донецкой области - в чем причина

ВСУ контролируют около 40% территории Донецкой области, что свидетельствует об идеологическом поражении Путина.

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Бои на Донецком направлении / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

В Донецкой области армия страны-агрессора России от тактики продвижения малыми пехотными группами перешла к применению механизированных колонн. Причина - Россия спешит. Об этом заявил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в в эфире телеканала FREEДОМ.

"Российские оккупанты пытаются использовать цейтнот до окончания президентских выборов в Соединенных Штатах, чтобы максимально улучшить свои тактические позиции для дальнейшего продвижения вглубь украинских территорий. Поэтому и тактика продвижения малых пехотных групп в количестве от 8 до 12, максимум до 30 человек, на данный момент изменена на тактику применения механизированных подразделений. Причем следует отметить, что, по сообщениям непосредственно с линии боевого соприкосновения, в атаках мехколоннами до 70 единиц бронетехники могут участвовать одновременно. А это свидетельствует о том, что россияне не останавливаются перед количеством потерь как в личном составе, так и в тяжелой бронетехнике", - подчеркнул он.

По его словам, российская армия в Донецкой области пытается реализовать политическое решение Кремля от 30 сентября 2022 года, когда российский диктатор подписал указ о включении территории так называемой "ДНР", но в рамках административных границ всей Донецкой области, в состав РФ.

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Эксперт подчеркивает, что тот факт, что Силы обороны Украины продолжают контролировать около 40% территории Донецкой области, свидетельствует о политическом, военном, идеологическом поражении Путина.

"Это свидетельство того, что российская армия не в состоянии выполнить указ верховного главнокомандующего. Поэтому все усилия направляются на то, чтобы прорвать оборону Вооруженных сил Украины именно на Донецком направлении", - добавил Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ситуация на Донецком направлении - что известно

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что российские военные имеют продвижение на фронте. Известно, что враг продвинулся возле восьми населенных пунктов, в частности Северного, Красногоровки и Торецка Донецкой области.

Также известно, что в Донецкой области армия страны-агрессора России ведет ожесточенные бои за Покровск и Часов Яр. Захват этих двух городов может приблизить РФ к достижению её главной военной цели - оккупации Донетчины.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявлял, что российская оккупационная армия может окружить Силы обороны Украины в районе населенного пункта Невельское на Покровском направлении фронта.

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