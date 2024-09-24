Смертоносная украинская бригада может оказаться в окружении под Угледаром — Forbes

72-я механизированная бригада совершила редкий подвиг - почти два года защищала город Угледар.

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72-я механизированная бригада совершила редкий подвиг / Коллаж: Главред, фото: t.me/ombr72, deepstatemap.live

Российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области.

Как пишет пишет Forbes, "смертоносная украинская бригада" достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но, по мнению журналистов, даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно.

"72-я механизированная бригада совершила редкий подвиг: почти два года защищала один и тот же прифронтовой город от постоянно больших сил противника. Теперь ей нужна помощь — если не замена", — пишут журналисты.

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"После почти двухлетних попыток вытеснить украинскую бригаду из Угледара, которые потерпели неудачу, российская 40 бригада морской пехоты и другие бригады и полки теперь пытаются обойти ее и отрезать. И им это понемногу удается", — говорится в статье.

Ситуация в Угледаре - карта / deepstatemap.live

Журналисты объяснили, что дороги и поля вокруг самого Угледара сильно заминированы, а все попытки россиян атаковать украинские позиции на БМП, мотоциклах или гольф-карах терпят неудачу.

Однако дороги вблизи села Водяное в Покровском районе Донецкой области — менее опасны. Именно здесь россияне продвигаются под прикрытием боевых самолетов, которые сбрасывают мощные планерные бомбы.

Журналисты также отметили, что, несмотря на то, что для украинцев уничтожать большинство россиян минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами стало привычным. Однако ВСУ не хватает современной техники, особенно для 14 новых бригад, которые сейчас формирует украинская армия, и которые потенциально могли бы заменить 72 ОМБр.

Ситуация под Угледаром - последние новости

Оккупационные войска агрессора России пытаются оцепить Угледар Донецкой области. В последние дни обстановка значительно ухудшилась. Как сообщает DeepState, одна из причин сложившейся ситуации – отказ от проведения ротации 72-й ОМБр. Руководство было вынуждено ввести вспомогательные резервы из сил ТРО, однако эти силы "не смогли справиться с натиском противника".

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и могут оказаться в окружении.

"На самом деле такая проблема имеет место быть. Причем не все связано исключительно с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Даются в знаки и некоторые просчеты в организации оборонительной операции со стороны украинских Сил обороны. Это надо признавать", - сказал Селезнев.

ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово, считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, Кураховское направление будет важным, но не ключевым. Его следует рассматривать вместе с Угледаром и Покровском, поскольку это серьезный фронт, где враг может пытаться наступать.

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