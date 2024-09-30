ЕС готовит новый вид санкций против России: что предполагается - СМИ

Европейский Союз планирует согласовать тематический санкционный пакет по гибридным угрозам от РФ 2 октября, отмечает журналист.

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ЕС готовит новый вид санкций против России / Коллаж Главред, фото: Wikimedia.org, УНИАН

Европейский Союз планирует ввести новый режим санкций, ориентированный на противодействие гибридным угрозам со стороны России. Об этом написал на своем блоге в соцсети X (бывший Twitter) журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, послы ЕС должны согласовать этот тематический санкционный пакет 2 октября, и он будет формализован на следующей неделе.

"Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем", - говорит он. видео дня

Йозвяк отметил, что сначала обсуждался вариант общего санкционного режима, но было решено сосредоточиться именно на гибридных угрозах, исходящих от России.

Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 августа Великобритания ввела новые санкции против России, включив в список Воздушно-космические силы, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и Командование военно-транспортной авиации РФ, говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

1 сентября президент Украины подписал решение о санкциях против коллаборационистов и лиц, причастных к поддержке российской авиационной инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

23 августа министерство финансов США объявило новые санкции против более 60 российских технологических и оборонных компаний и лиц, связанных с обходом санкционных ограничений.

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