ЕС готовит новый вид санкций против России: что предполагается - СМИ

Европейский Союз планирует ввести новый режим санкций, ориентированный на противодействие гибридным угрозам со стороны России. Об этом написал на своем блоге в соцсети X (бывший Twitter) журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, послы ЕС должны согласовать этот тематический санкционный пакет 2 октября, и он будет формализован на следующей неделе.
"Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем", - говорит он.видео дня
Йозвяк отметил, что сначала обсуждался вариант общего санкционного режима, но было решено сосредоточиться именно на гибридных угрозах, исходящих от России.
Что такое санкции?
Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.
Санкции против России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 августа Великобритания ввела новые санкции против России, включив в список Воздушно-космические силы, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и Командование военно-транспортной авиации РФ, говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.
1 сентября президент Украины подписал решение о санкциях против коллаборационистов и лиц, причастных к поддержке российской авиационной инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
23 августа министерство финансов США объявило новые санкции против более 60 российских технологических и оборонных компаний и лиц, связанных с обходом санкционных ограничений.
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