"Надо просто выжить": Розумный сказал, почему сейчас проблема депопуляции неактуальна

То, что в Украине происходит демографический кризис, является в большей степени нашей собственной проблемой.

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Максим Розумный сказал, что война является самой главной проблемой Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/rozumnyi

Украина возглавила рейтинг по смертности и антирейтинг по рождаемости. Однако сейчас в стране есть более важная проблема - война. И пока она не закончится, решение вопросов демографического кризиса вряд ли будет актуальным. Такое мнение озвучил во время чата с читателями Главреда заявил политический эксперт Максим Розумный.

В связи с военными действиями демографическая ситуация в Украине вероятно будет ухудшаться. Однако Запад не идентифицирует это как геноцид, потому что в публичном политическом пространстве сейчас очень много геноцидов, и есть консенсус относительно того, что нужно как-то сузить понимание этого понятия до конкретных действий насильственного уничтожения людей по этническому признаку.

"Например, как немецкие нацисты уничтожали евреев, или как в Уганде все происходило. Все остальное, что приводит к депопуляции, необязательно называет геноцидом, потому что это влечет за собой очень много последствий в международно-правовом поле", - объяснил Розумный.

По его словам, то, что в Украине происходит демографический кризис, является в большей степени нашей собственной проблемой.

"Но беда в том, что у нас сейчас есть гораздо большая проблема – война. Мы пока не доходим до понимания, осознания этой проблемы, а, тем более, до противодействия этим процессам. Сейчас нам надо просто выжить, не допустить прорыва фронта и оккупации новых украинских земель", - отметил он.

Эксперт добавил, что мысль о том, кто же будет жить на этой земле, дельная и важная, но пока что эта проблема поставлена в очередь.

"Сначала следует решить ту проблему, которая стоит остро, ведь наши родные и близкие на фронте, а люди живут под регулярными обстрелами. А о проблеме депопуляции мы будем говорить завтра", - резюмировал Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Смотрите видео чата с Максимом Розумным:

Демографический кризис в Украине

Как сообщал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самый низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

По статистике, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем в мире.

На втором месте по уровню смертности находится Литва с показателем 15,02 смерти на 1000 человек, а третье место занимает Сербия, где уровень смертности составляет 14,9 на 1000 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский высказал предположение о том, что после окончания войны против России в Украине возможен демографический "бум". Украинский политолог, социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что рост рождаемости возможен, но помимо времени, есть ряд проблем, без решения которых достичь этого будет сложнее.

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