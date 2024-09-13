Украина - первая в мире по смертности и последняя по рождаемости в мире – отчет ЦРУ

Уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем в мире.

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В Украине самый высокий уровень смертности в мире - ЦРУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самый низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

По статистике, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем в мире.

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На втором месте по уровню смертности находится Литва с показателем 15,02 смерти на 1000 человек, а третье место занимает Сербия, где уровень смертности составляет 14,9 на 1000 человек.

Страна-агрессор Россия в этом списке стоит на девятом месте: 14 на 1000 человек. Также в десятку вошли: Латвия, Румыния, Венгрия, Болгария, Молдова и Беларусь.

Статистика смертности и рождаемости / Фото: cia.gov

Как сообщал Главред, ​президент Владимир Зеленский высказал предположение о том, что после окончания войны против России в Украине возможен демографический "бум". Украинский политолог, социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что рост рождаемости возможен, но помимо времени, есть ряд проблем, без решения которых достичь этого будет сложнее.

"Чтобы восстановить население, Украине может потребоваться не менее 20 лет. Да и то, только в случае действия западного плана Маршалла, когда будет расти производство, улучшаться инфраструктура и развиваться социальная сфера. И только если война закончится, а люди будут чувствовать, что она не сможет начаться заново, это позволит многим семьям рожать детей", - считает Небоженко.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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