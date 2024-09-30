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"Готовят большие штурмы": офицер ВСУ предупредил о планах РФ и назвал направление

Юрий Берендий
30 сентября 2024, 10:35
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Российские оккупанты готовят новые попытки масштабного наступления на Купянском направлении, офицер ВСУ рассказал о ходе боев.
Ситуация на одном из направлений может обостриться - офицер ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Российские оккупанты за последние дни активных боевых действий на Купянском направлении не имели никаких территориальных достижений. Однако враг накапливает силы для новых масштабных попыток наступления. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

Олесь Маляревич отметил, что целью врага на Купянском направлении является захват левого берега реки Оскол, и несмотря на потери оккупанты продолжают двигаться к этой цели.

"Мое личное мнение, что противник готовит новые попытки крупных штурмов. А пока действуют небольшие вражеские группы, которые пытаются пройти слева или справа пехотой, где-то одним БМП. Все это мы наблюдаем, ведем разведку, отрабатываем по тому, что видим", - отметил заместитель командира БПАК "Ахиллес".

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Также он добавил, что системы РЭБ противника активно уничтожаются, а не только приглушаются, что является важным фактором для успешных действий украинских подразделений.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Кто такой Олесь Маляревич?

Олесь Маляревич - депутат Киевского городского совета 8 созыва, в 2022 году во время полномасштабного вторжения России присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ, младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки.

Бои на Купянском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска, вероятно, усилят попытки прорваться к реке Оскол на востоке Украины. Этот план враг пытается реализовать с начала года, однако пока россияне не достигли значительных результатов. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович сообщил, что главная логистическая трасса на Харьковщине - Боровая-Купянск-Узловой-Купянск - уже фактически находится под огневым контролем российских войск.

Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш отметил, что на линии обороны бригады "Рубеж" на Купянском направлении ситуация напряженная, а враг значительно активизировал свои наступательные действия с применением техники и личного состава.

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