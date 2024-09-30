Украину накрыла пылевая буря: жители ряда городов жалуются на проблемы с дыханием

Украинцам порекомендовали минимизировать пребывание на улице и закрыть окна.

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Пылевая буря накрыла Украину ​ / Коллаж: Главред, фото: windy.com, скриншот

Украину накрыла пылевая буря. Наблюдается плохое качество воздуха и налет из грязи и пыли в Днепре, Полтаве, Сумах, Харькове и в оккупированных Луганске и Донецке.

Жители жалуются на то, что пыль затемняет солнечный свет и оседает на автомобилях. Также в Сети публикуют кадры, на которых видно пылевое облако.

Пылевая буря в Украине / скриншот ​

Жители Полтавы в соцсетях обсуждают, что причина происходящего — лесные пожары в соседней Харьковской области.

видео дня

"Машина в рыжей пыли. Говорят, что из лесов из-под Харькова гарь", - пишут в соцсетях.

По данным сервиса Windy, пыль в Украину движется по ветру из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Также накрыло Саудовскую Аравию, Египет и ряд других стран.

Харьков и Полтава оказались в зоне движения потока пыли / windy.com

Тем временем Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает в Facebook, что серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины происходит из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории страны-агрессора РФ.

"Если пыль занесло из Каспия, то смог - непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога принес северный ветер", - говорится в сообщении.

Наибольшая концентрация частиц пыли в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине, добавили метеорологи.

Фото: facebook.com/sumy

Также мониторинговые сервисы показывают ухудшение индекса качества воздуха в части областей, которые накрыла пылевая буря. Сейчас качество воздуха приемлемое, однако для некоторых людей, чрезвычайно чувствительных к загрязнению, может существовать умеренное влияние на здоровье.

Что делать во время пылевой бури

Основные рекомендации, которых следует придерживаться в ближайшее время:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Смотрите видео - Украину накрыла пылевая буря:

Погода на сегодня

Погода в Украине 30 сентября будет ветреной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине уже заканчивается "бабье лето". В регионы врываются дожди и снижается температура воздуха. 29-го сентября осадки усилятся и могут быть настоящие ливни. Температура воздуха днем снизится до 12-15 градусов тепла, а ночью - до 4-9 градусов тепла. Сильное похолодание придет даже в Киев уже 2 октября.

Тем временем в Карпатах сегодня началась настоящая зима - выпал первый снег. На вершине горы Поп Иван температура упала до -3, -5 градусов.

Что такое пыльная буря Пыльная (песчаная) буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более, пишет Википедия. Песчаная буря обычно ухудшает видимость. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок. Пыльная буря часто возникает в тёплое время года в пустынных и полупустынных регионах. В ряде случаев пыль из пустынь и полупустынь может длительное время удерживаться в атмосфере и достичь почти любой точки мира в виде пыльной мглы. Реже пыльные бури возникают в степных регионах, очень редко — в лесостепных и даже лесных. В последних пыльная буря чаще бывает летом при сильной засухе. В степных и (реже) лесостепных регионах обычно пыльные бури бывают ранней весной, после малоснежной зимы и засушливой осени, но иногда бывают даже зимой, в сочетании с метелями.

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