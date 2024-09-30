В тайне от своего населения: Кремль увеличит расходы на армию до рекордной суммы - ISW

Правительство России планирует существенно увеличить расходы на оборонные нужды в 2025 году, однако Кремль пытается сместить фокус на социальные программы, чтобы скрыть усиление военных расходов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что попытки российских политиков компенсировать значительные военные расходы социальными проектами связаны с растущим недовольством населения из-за войны.
Согласно проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, одобренному правительством РФ, предусматривается увеличение федеральных доходов на 12% в 2025 году, а доля нефтегазовых поступлений возрастет до 73%.
По данным Bloomberg, оборонные расходы в 2025 году достигнут 13,2 триллиона рублей (около 140 миллиардов долларов), что превысит 10,4 триллиона (около 110 миллиардов долларов), запланированных на 2024 год.
Таким образом, Россия в 2025 году потратит больше средств на оборону и безопасность, чем на образование, здравоохранение, социальные программы и экономику вместе взятые. Кроме этого, Кремль увеличит финансирование секретных статей до 12,9 триллиона рублей (136 миллиардов долларов).
Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 сентября заверил, что правительство намерено выполнить все социальные обязательства, в частности по финансированию медицины, пенсий и национальных проектов.
В то же время министр финансов Антон Силуанов признал, что значительные средства направляются на так называемую "специальную военную операцию" (СВО), но отметил, что 40 триллионов рублей (около 424 миллиардов долларов) в течение шести лет будут потрачены на 19 национальных проектов, что вдвое больше по сравнению с периодом 2019-2024 годов.
Также планируется потратить 180 миллиардов рублей (примерно 1,9 миллиарда долларов) на модернизацию инфраструктуры и льготные ипотечные программы.
"Кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются подогревать общественную поддержку войны, подчеркивая внимание Кремля к социальным проектам", - говорится в отчете ISW.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Экономические проблемы России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует завершить войну в Украине до конца 2025 - начала 2026 года, поскольку позже она столкнется с серьезными экономическими проблемами и потребностью в мобилизации.
Турция не планирует обсуждать с Россией возобновление работы платежной системы "Мир", сообщает The Moscow Times. Турецкие госбанки до сих пор не получили указаний по решению проблем с банковскими переводами между двумя странами, и из-за угрозы вторичных санкций пять турецких банков больше не будут принимать "Мир".
Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко убежден, что Россия может подготовиться к вооруженной агрессии против стран НАТО до 2030 года. Санкции Запада, большие потери и отсутствие значительной военной помощи от Китая, Ирана и КНДР пока сдерживают перестройку экономики РФ "под войну". Однако даже при нынешних темпах поддержки Россия может быть готова к агрессии против НАТО в течение следующих шести лет.
Другие новости:
- На железной дороге в Курской области устроили диверсию: партизаны сорвали поставки техники
- Армия РФ набирает темп, дальше - большие города: майор ВСУ призвал украинцев "проснуться"
- Один дрон еще в небе: Силы обороны сбили ракету и 67 "Шахедов"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред