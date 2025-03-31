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"Она полчаса называла меня полным идиотом": скандал между Фицо и главой Еврокомиссии

Ангелина Подвысоцкая
31 марта 2025, 19:06
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Премьер Словакии утверждает, что Урсула фон дер Ляйен якобы ругала его из-за повышения налогов Трампом.
Урсула фон дер Ляйен, Роберт Фицо
Роберт Фицо ноет из-за заявлений Урсулы фон дер Ляйен / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он начал ныть, потому что она его якобы жестко ругала и даже обзывала. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

Конфликт между Урсулой и Фицо произошел на фоне повышения тарифов американским президентом Дональдом Трампом.

"Сегодня я говорил по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы рассмотрели две темы. Первая тема - тарифы, которые были введены против нас (Европы). Она меня ужасно отругала: "Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?". Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот", - сказал Фицо.

видео дня

Он также добавил, что не считает таким сильным, как президент Франции или президент Китая.

"В конце концов, президент Франции Эммануэль Макрон был там в Вашингтоне с президентом Трампом. При этом он не плохой, а я плохой. Думаю, нам всем прежде всего стоит немного успокоиться", - добавил Фицо.

Смотрите видео с заявлением Роберта Фицо:

Роберт Фицо
Роберт Фицо ноет из-за заявлений Урсулы фон дер Ляйен / фото: скриншот

Позже Фицо начал оправдываться и утверждать, что это была шутка.

"Я надеюсь, что президент Еврокомиссии поняла шутку с сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что президент ЕК страшно отругала меня за то, что я ничего не сделал, как утверждает словацкая оппозиция, чтобы предотвратить введение США новых тарифов против всего мира. Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли шутки", - написал он на своей странице в Facebook.

Также он пообещал вместе искать пути компенсации убытков на фоне увеличения налогов.

Роберт Фицо
Кто такой Роберт Фицо? / Инфографика- Главред

Угрозы Фицо в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, словацкий премьер Роберт Фицо, подобно президенту США Дональду Трампу, пытался оправдать российскую агрессию против Украины, одновременно обвинив Владимира Зеленского в якобы нежелании проводить выборы. Выступая на мероприятии американских консерваторов CPAC, он похвалил Трампа за то, что тот якобы возвращает "мир в Европу", и при этом пытался оправдать российское вторжение в Украину.

Фицо также заявил, что имеет "моральное право" остановить транзит газа в Украину через Словакию, если Киев прекратит транзит российского газа через свою территорию с 2025 года. Об этом он написал в Facebook, раскритиковав оппозицию.

Политический аналитик и историк Александр Палий оценил влияние премьера Словакии Роберта Фицо и венгерского лидера Виктора Орбана на завершение войны в Украине. Он отметил, что их в Европе называют "мафиози, прикормленными российской мафией".

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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